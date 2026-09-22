[로펌이슈] 세종, 'AIDC 인프라센터' 출범…AI·반도체·데이터센터 통합 자문

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 세종이 인공지능(AI)·반도체·데이터센터 등 국가 전략산업 관련 대형 프로젝트에 통합 법률 서비스를 제공하는 'AIDC(AI 데이터센터) 인프라센터'를 출범한다.

세종은 내년 3월 AIDC 특별법 시행을 앞두고 AI·반도체·데이터센터 관련 투자와 대형 프로젝트에 선제적으로 대응하기 위해 AIDC 인프라센터를 출범한다고 22일 밝혔다.

(첫째줄 왼쪽부터)장경수 변호사, 유정열 고문, 장윤석 대표변호사, 강신욱 대표변호사. (둘째줄 왼쪽부터)이상현 변호사, 임보경 변호사, 김세진 선임외국변호사, 박현주(Hyunju Helen Pak) 선임외국변호사. [사진=세종]

AI와 데이터센터 인프라 구축은 입지 선정과 인허가뿐 아니라 대규모 전력 확보와 계통 연계, 에너지 공급, AI·데이터 규제, 국가핵심기술 보호, 투자 및 자금조달 등 다양한 법률·정책 쟁점이 복합적으로 얽혀 있다.

세종은 기존 데이터센터 분야에서 축적한 자문 경험을 AI와 첨단산업 인프라 전반으로 확대한다는 계획이다.

세종은 그동안 이지스자산운용의 하남 데이터센터 개발·운영·매각을 비롯해 고양 삼송 데이터센터, 삼성물산 평택 데이터센터, 스마일게이트 고양 문봉 데이터센터 등의 개발사업을 자문했다.

또 Actis의 다수 데이터센터 개발과 워버그핀커스·와이드크릭자산운용의 용인 데이터센터 개발, 데이터센터 전력 공급을 위한 전력계통영향평가 대응 등 국내외 관련 프로젝트를 수행했다.

AIDC 인프라센터는 데이터센터 부지·사업권 실사와 개발·시공, 운영·매각을 비롯해 개발 프로젝트파이낸싱(PF)과 전력·에너지 관련 업무를 담당한다.

재생에너지·천연가스발전·원자력발전 등을 활용한 전력 확보와 계통 접속, 전력계통영향평가, 전력공급계약 등에 대해서도 자문한다.

AI·데이터·통신 규제와 AI 사업화, 데이터센터 서비스 계약 등 ICT 규제 대응도 지원한다. AI 학습데이터와 저작권, 기술개발·이용계약, 영업비밀, 국가핵심기술 등 IP·기술보호 분야도 포함된다.

국내외 투자와 프로젝트금융·인수금융·리파이낸싱, 펀드 및 그래픽처리장치(GPU) 파이낸싱 등 투자·금융 자문도 제공한다. 정부 지원사업과 인허가, 외국인투자·인센티브, 해외 진출도 지원할 예정이다.

센터장은 세종 부동산대체투자그룹을 이끌고 있는 장경수 변호사(사법연수원 32기)와 산업통상자원부 출신으로 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장을 역임한 유정열 고문이 공동으로 맡는다.

장윤석 대표변호사(연수원 30기), 강신욱 대표변호사(연수원 33기), 이상현 변호사(연수원 29기), 임보경 변호사(연수원 30기), 김세진 선임외국변호사, 박현주 선임외국변호사 등 분야별 전문가 100여명이 참여한다.

오종한 세종 대표변호사(연수원 18기)는 "세종은 데이터센터를 비롯한 AI·반도체·디지털 인프라 분야의 다양한 프로젝트를 수행하며 폭넓은 경험과 자문 역량을 축적해 왔다"며 "AIDC 인프라센터를 중심으로 복잡다기한 AIDC 프로젝트의 전 과정에 걸쳐 고객들에게 최적의 솔루션을 제공하고 국가 전략산업의 성장과 경쟁력 강화에도 기여해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com