설비 운영 만으로 전력비 23% 절감...카카오, 데이터센터 전력 효율 높였다

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 22일 하남 임차 데이터센터 냉방비를 23% 줄였다.
- 안산센터 운영 경험을 바탕으로 냉방 온도와 냉수 온도를 최적화했다.
- LG CNS AI Agent로 실시간 분석·자동제어하며 안정성도 검증했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 경기도 하남시 임차 데이터센터의 냉방 전력비를 전년 동기 대비 23% 줄였다고 22일 밝혔다.
카카오는 자사 안산 데이터센터에서 축적한 에너지 관리 경험을 임차 시설에 적용했다. 새로운 설비 교체 없이 운영 데이터와 현장 상황을 바탕으로 전산실 냉방 온도와 냉동기 냉수 온도를 최적화했다.
이번 성과는 카카오의 데이터 기반 열관리 노하우와 LG CNS의 데이터센터 운영 경험을 결합한 결과다. 카카오는 에너지 절감 방안을 제시했고 LG CNS는 냉방설비 운전 방식을 조정하며 단계별로 안정성을 검증했다.
일부 전산실에는 LG CNS가 개발한 AI Agent를 적용해 환경과 설비 운영 데이터를 실시간 분석하고 냉방설비를 자동 제어한다.
카카오 안산 데이터센터는 냉각설비 최적화, 공조 운영 개선, 전력설비 효율화, 태양광 자가소비 등을 통해 지난해 4753tCO₂eq의 온실가스를 감축했다. 이는 환경부가 발표한 자동차 평균 배출량을 기반으로 사업용 자동차 평균 주행거리 기준 승용차 약 3400대가 1년간 배출하는 온실가스와 유사한 규모다.
LG CNS 관계자는 "이번 프로젝트는 카카오와 LG CNS가 데이터센터 운영 안정성을 최우선으로 하면서 기존 설비의 운영 효율화와 AI 기반 냉방 자율운전 기술을 함께 적용한 사례"라며 "앞으로도 데이터센터 운영 전문성과 AI 기술을 기반으로 고객의 에너지 효율 향상을 지원해 나갈 것"이라고 말했다.
카카오 관계자는 "'카카오 데이터센터 안산'에서 축적한 데이터 기반 열관리 노하우를 임차 데이터센터 환경에도 적용해 냉방 전력비를 약 23% 줄인 것은 의미 있는 성과"라며 "설비 교체가 제한적인 환경에서도 운영 데이터를 기반으로 에너지 효율을 높일 수 있음을 확인한 만큼 앞으로도 카카오의 기술 역량과 현장 협업을 바탕으로 친환경 데이터센터 운영을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
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