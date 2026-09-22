삼성물산, 美 카이로스 파워와 SMR 동맹...950억 규모 투자 추진

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산이 23일 카이로스 파워와 SMR 협약을 체결했다.
- 삼성물산은 헤르메스 실증로 설계·시공 검토에 참여했다.
- 향후 미국 상용로 EPC 우선권과 투자도 추진했다.
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비경수로 SMR 사업 확대
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성물산이 미국 소형모듈원전(SMR) 개발 기업인 카이로스 파워와 시장 공략에 나선다.
삼성물산 건설부문은 오는 23일 카이로스 파워와 차세대 SMR 사업 실증과 상용화를 위한 전략적 업무협약을 체결한다고 22일 밝혔다.
협약식은 지난 20일부터 오는 27일까지 미국 뉴욕에서 열리는 세계 최대 규모 기후 관련 행사인 'Climate Week NYC' 기간에 JP모건 주관 행사와 연계해 열린다.
삼성물산은 이번 협약으로 카이로스 파워가 추진 중인 헤르메스 실증로 설계와 시공성 검토 등 주요 업무에 참여하고, 향후 카이로스 파워가 미국 내 건설 예정인 상용로의 EPC 수행 우선권을 확보했다.
현재 카이로스 파워는 미국 에너지부(DOE) 지원을 받아 미국 테네시주 오크리지에 비경수로형 원자로인 헤르메스 실증로를 건설하고 있다.
약 7000만달러(약 953억원) 규모 투자도 추진해 카이로스 파워와 파트너십을 구축할 방침이다.
카이로스 파워는 2016년 설립된 미국 대표적인 차세대 원자로 개발 기업이다. 독자 기술을 바탕으로 고체 상태 염을 고온에서 녹여 액체화한 용융염 냉각 방식인 비경수로형 SMR 시장을 선도하고 있다.
삼성물산은 그동안 미국 뉴스케일, GVH와 협력해 스웨덴, 루마니아 등 유럽에서 경수로형 SMR 사업을 추진하고 있다. 이번 업무협약으로 비경수로 방식의 차세대 SMR 분야로 사업 영역 확대 계기를 마련했다.
차세대 SMR은 물 대신 용융염, 소듐 등 비경수 냉각재를 활용해 낮은 압력 조건에서도 고온 운전이 가능하다. 기존 경수로형 SMR은 물을 냉각재로 사용해 고온에서도 액체 상태 유지를 위해 고압 운전이 필요한 것과 대비된다.
고압 설비에 대한 부담을 줄여 안전성과 효율성을 높이고, 높은 온도 열에너지를 전력 생산 외에도 산업용 열공급과 수소 생산 등에도 활용할 수 있을 것으로 보인다.
이창욱 삼성물산 에너지 솔루션 사업부장(부사장)은 "카이로스 파워와 긴밀한 협력을 통해 SMR 실증 사업의 성공적인 수행은 물론 글로벌 상용화 시장에서도 다양한 사업 기회를 창출해 나갈 계획이다"고 말했다.
krawjp@newspim.com