한미일 외교장관 "北 대화 복귀 촉구…대만해협 평화 유지 중요"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 한국과 미국, 일본 외교장관이 21일(현지시간) 북한에 대화 복귀를 촉구했다. 3국은 대만해협의 평화와 안정 유지가 중요하다는 점도 함께 강조했다.

조현 외교부 장관과 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 이날 제81차 유엔총회 고위급주간을 계기로 뉴욕 롯데팰리스 호텔에서 한미일 외교장관회의를 열고 공동성명을 채택했다. 3국 외교장관회의는 지난 7월 북대서양조약기구(NATO) 정상회의와 동남아시아국가연합(ASEAN) 관련 장관회의 계기에 이어 올해 들어 세 번째다.

세 장관은 공동성명에서 대화의 길은 여전히 열려 있음을 재확인하고 북한이 대화에 복귀할 것을 촉구했다. 한반도의 평화와 안정을 증진하기 위한 노력도 이어가기로 했다.

동시에 관련 유엔 안전보장이사회 결의에 따른 북한의 완전한 비핵화와 북한의 핵·탄도미사일 프로그램을 위한 수익 창출 지원 금지에 대한 확고한 의지를 재확인했다. 대화의 문은 열어두되 제재와 비핵화 원칙은 유지하겠다는 뜻으로 풀이된다.

장관들은 북한의 안보리 결의 위반과 회피 행위를 감시하는 다국적제재모니터링팀(MSMT)의 활동을 환영했다. 북한 IT 인력에 대한 주의보 발표 등 북한의 사이버 위협 대응에서의 진전도 평가했다. 납북자와 억류자, 국군포로, 이산가족 문제를 즉각 해결하겠다는 의지도 재차 강조했다.

조현 외교부 장관(왼쪽부터)과 마르코 루비오 미국 국무장관, 모테기 도시미쓰 일본 외무상이 21일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 제81차 유엔총회 계기 한미일 외교장관회의에 참석하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.22 mj72284@newspim.com

세 장관은 대만해협의 평화와 안정 유지가 중요하다는 점도 강조했다. 양안 문제의 평화적 해결을 독려하면서 일방적으로 현상을 변경하려는 어떠한 시도에도 반대한다고 밝혔다. 대만의 적절한 국제기구에의 의미 있는 참여에 대한 지지도 표명했다. 이번 성명은 시진핑 중국 국가주석의 방미와 도널드 트럼프 대통령과의 정상회담을 앞두고 나왔다.

미국은 핵 역량을 포함한 군사력으로 뒷받침되는 한국과 일본에 대한 철통같은 방위 공약을 강조하고 확장억제 공약을 재확인했다.

경제안보 분야에서는 공급망을 교란하는 자의적인 수출제한을 비롯해 유해한 과잉생산과 시장 왜곡을 초래하는 경제적 강압, 비시장 정책·관행에 단호히 반대한다고 밝혔다. 이를 위해 3국 공급망 조기경보시스템을 강화하고 새로운 3국 경제안보 협의체 출범을 환영했다.

장관들은 석유 비축 확대 등을 통한 역내 에너지 공급 회복력 강화의 필요성도 강조했다. 지난 7월 7일 채택한 협력각서에 따라 제3국 내 소형모듈원자로(SMR) 배치를 가속화하기 위한 이행 계획도 추진하기로 했다. 인공지능(AI)과 양자 기술, 디지털 인프라, 바이오기술 등 핵심·신흥기술을 함께 증진하고 보호하기로 했으며, 반도체 분야 협력 확대를 환영했다.

이 밖에 동남아시아 스캠 센터를 비롯한 조직범죄 차단을 위한 유엔마약범죄사무소(UNODC)와의 새로운 3국 협력, 국제 재난구호에 관한 3국 협의 출범도 환영했다.

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