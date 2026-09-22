트럼프 지지율 32%...1·2기 통틀어 최저

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령 지지율이 21일 32%로 최저를 기록했다
- 로이터 조사서 직전 주 35%보다 3%포인트 하락했다
- 물가 불만 커지며 공화당 지지율도 73%로 내려갔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로이터/입소스 조사, 미국 성인 1,277명 응답
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 국정 수행 지지율이 32%로 떨어지며 취임 1기와 2기 통틀어 최저치를 기록했다.
로이터 통신과 여론조사기관 입소스가 21일(현지시간) 발표한 여론조사 결과에 따르면 트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 32%로 집계됐다. 이는 직전 주 조사에서 기록한 35%보다 3%포인트 하락한 것으로, 트럼프 대통령의 정치 경력 사상 가장 낮은 수준이라고 밝혔다.
공화당원 내부의 지지율도 하락했다. 공화당원 가운데 트럼프 대통령의 국정 수행을 지지한다는 응답은 73%로 일주일 전 82%에서 9%포인트 떨어졌다.
응답자의 17%만 트럼프 대통령의 물가·생계비 대응 방식을 지지했다. 공화당원 가운데서도 트럼프 대통령의 생계비 대응을 부정적으로 평가한 비율이 51%로, 긍정적으로 평가한 44%보다 높았다.
로이터는 높은 생활비에 대한 불만이 트럼프 대통령의 지지율 하락에 영향을 미치고 있다고 분석했다. 생계비 문제는 오는 11월 중간선거를 앞두고 미국 유권자들이 가장 중요하게 생각하는 현안으로 꼽혀왔다.
특히 지난 2월 이란과의 전쟁이 시작된 이후 휘발유와 디젤 가격이 급등하면서 생계비 문제에 대한 공화당원들의 불만도 커지고 있다고 로이터는 전했다.
이번 조사는 지난 17일부터 20일까지 나흘 동안 미국 성인 1,277명을 대상으로 온라인으로 진행됐으며, 표본오차는 ±3%포인트다.
smlee@newspim.com