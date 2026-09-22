[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 9월 22일

AI 핵심 요약beta
- 21일 국회는 본회의장 밖에서 상임위·세미나가 이어졌다.
- 민주당 김민석 대표는 출범식과 인천 예산협의회에 나섰다.
- 국민의힘은 정부 실정 규탄대회와 철도 토론회를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
14:30 체쳅 헤라완 주한 인도네시아 대사 접견 / 의장 집무실
◆상임위원회
09:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
09:30 산업자통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
◆의원실 세미나
08:00 박주민 의원실, 서울시국정감사 행정사무감사 공동대응을 위한 공개좌담회 / 더불어민주당 서울시당대회의실
10:00 김재원 의원실, AI 활용 음악 신탁 기준 마련을 위한 토론회 / 의원회관 대회의실
10:00 정태호 의원실 등, 공익법인 공익복적투자와 주식기부 활성화 국회토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 남인순 의원실 등, 기초연금 개편 어떻게 할 것인가? / 의원회관 제11간담회의실
10:00 이재관 의원실 등, 농업인 기준 재정립을 위한 정책토론회 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 손명수 의원실, 전기차 배터리 소유권 분리, 새로운 모빌리티 시장을 열다 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 김석기 의원실 등, 지역경제 활력 제고를 위한 관광 법·제도 개선 / 국회도서관 소강당
13:00 남인순 의원실 등, 지역사회 통합돌봄 정책 발전 과제와 전략 / 국회의원회관 306호
14:00 정준호 의원실 등, 2026 K-치유관광 육성·발전 국회 정책 토론회 / 의원회관 대회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 미국의 암호자산 자금조달 정책과 한국의 디지털자산 입법 과제 / 의원회관 제1세미나실
14:00 박수민 의원실, 위례~과천선 광역철도 정상 추진 방안 국회토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 백선희 의원실 등, 자립, 무공해 무조건 공감하고 해결해드림 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김주영 의원실 등, 전력산업, 누가 어떤 원칙으로 감독할 것인가: Part 2. 전력산업 공공성 강화를 위한 정책 연속세미나 / 국회도서관 소강당
14:30 백승아 의원실 등, AI 대전환 시대 문해력 신장과 교육격차 완화를 위한 학교 교육 방향 탐색 / 의원회관 제2세미나실
18:00 김용태 의원실 등, 모든 성장은 결국 전력에서 멈춘다 / 의원회관 제2간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 손명수 의원, [주거문제 해결방안 촉구를 위한 기자회견]
10:00 김형연 의원, [한동훈 특검법 발의 기자회견]
10:20 안호영 의원, [더불어민주당 메가성장특별위원회 전북분과 기자회견]
10:40 김영호 의원, [이동현 더불어민주당 전국대학생위원장 출마선언 기자회견]
11:00 윤준병 의원, [농협법 개정 관련 기자회견]
14:00 박충권 의원, [민생경제 파탄 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 동물과더불어TF 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 전작권환수추진단 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 국군사관학교 창설 신속추진촉구 범국민결의대회 / 국회 의원회관 제2소회의실
11:00 AI시대 품격사회·격차해소 민생안정 추진위원회 발족식 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 인천 예산정책협의회 (인천시청 본관 2층 대회의실 / 인천 남동구 정각로 29
15:15 인천 남동구 모래내시장 현장 방문 / 모래내시장(인천 남동구 호구포로810번길 42-8)
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 인천 예산정책협의회
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:30 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 / 국회 본관 앞 중앙계단
*정점식 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:30 이재명 정권 실정 대국민 보고대회 / 국회 본관 앞 중앙계단
14:00 박수민 의원 주최 <'위례~과천선 광역철도 정상 추진 방안' 국회토론회> / 국회 의원회관 제1간담회의실
◆조국혁신당
* 신장식 당대표
08:00, BBS 라디오 <정혜승의 아침저널> 출연
09:30, 의원총회 / 본관 224호
10:00, 기본소득당 오준호 대표 예방 / 본관 224호
15:30, 민생기병대 - 영등포쪽방상담소 방문 / 영등포구 경인로 829
*김준형 원내대표
09:30 의원총회 / 본관 224호
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상 일정
* 천하람 원내대표
통상 일정
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