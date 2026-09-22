[오늘의 정치일정] 9월 22일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령이 21일 해외순방에 나섰다
- 여야 지도부가 국회 일정과 회의에 나섰다
- 민주당은 인천 예산정책협의회 등 현장일정을 잡았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
해외순방
<외교부>
-장관
미국 출장
-1차관
17:00 실국장회의
-2차관
10:00 국무회의
17:00 실국장회의
<통일부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
09:30 한반도개발협력연구원 ｢2026 한반도 평화관광 국제포럼｣ 축사
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
10:00 국무회의
<국가보훈부>
-장관
10:00 국무회의
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
09:00 동물과더불어TF 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
10:00 전작권환수추진단 출범식 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 국군사관학교 창설 신속추진촉구 범국민결의대회 / 국회 의원회관 제2소회의실
11:00 AI시대 품격사회·격차해소 민생안정 추진위원회 발족식 / 국회 본관 당대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 인천 예산정책협의회 / 인천시청 본관 2층 대회의실(인천 남동구 정각로 29)
15:15 인천 남동구 모래내시장 현장 방문 / 모래내시장(인천 남동구 호구포로810번길 42-8)
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 2026 더불어민주당 인천 예산정책협의회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:30 이재명 정권 실정 대국민 보고대회(국회 본관 앞 중앙계단)
-정점식 원내대표
09:00 원내대책회의(국회 본관 245호)
10:30 이재명 정권 실정 대국민 보고대회(국회 본관 앞 중앙계단)
14:00 박수민 의원 주최 <'위례~과천선 광역철도 정상 추진 방안' 국회토론회>(국회 의원회관 제1간담회의실)
<개혁신당>
공개일정 없음
<조국혁신당>
-신장식 당대표
08:00, BBS 라디오 <정혜승의 아침저널> 출연
09:30, 의원총회(본관 224호)
10:00, 기본소득당 오준호 대표 예방(본관 224호)
15:30, 민생기병대 - 영등포쪽방상담소 방문(영등포구 경인로 829)
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관 224호)