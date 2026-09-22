CJ푸드빌, 올해 첫 체험형 채용설명회…공채 30일 마감

AI 핵심 요약beta
- CJ푸드빌이 21일 서울서 채용설명회를 열었다.
- 약 50명 참가자들이 브랜드 체험과 멘토링을 했다.
- 하반기 신입 공채 14개 직무 모집, 30일 마감이다.
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14개 직무 하반기 공채 진행
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ푸드빌은 2026년 하반기 대졸 신입사원 공개채용 지원자를 대상으로 한 브랜드 체험형 채용설명회 'Foodville Growth On'을 지난 21일 서울 올리페페 광화문점에서 열었다고 22일 밝혔다.
올해 처음 열린 이 행사에는 선정된 약 50여명의 취업 준비생이 참석해 약 2시간 동안 브랜드 챌린지와 푸드빌 퀴즈, 직무 추리 게임, 현직자 멘토링 프로그램에 참여했다.
행사는 채용 정보를 전달하는 데 그치지 않고 참가자들이 회사의 브랜드와 직무, 조직문화를 직접 경험할 수 있도록 기획됐다. 글로벌 사업 확대와 K-푸드 경쟁력 강화에 맞춰 해외 시장에서 함께 성장할 인재를 만나기 위해 마련했다는 것이 회사 설명이다.
참가자들은 뚜레쥬르 대표 제품인 아그작 케이크 등을 직접 체험하고, 올리페페 대표 메뉴와 식재료를 활용한 브랜드 체험 프로그램에 참여했다. 이어진 실시간 퀴즈와 직무 추리 게임에서는 CJ푸드빌의 브랜드와 사업 구조, 직무 특성을 다뤘다.
마지막 순서인 현직자 멘토링에서는 현업에 근무 중인 임직원들이 참가자들과 만나 직무 경험과 커리어 성장 과정, 조직문화를 공유했다. 참가자들은 채용 과정뿐 아니라 실제 업무 방식과 직무에 대해 질문했다.
CJ푸드빌은 이번 하반기 신입사원 공개채용에서 글로벌사업지원과 프랜차이즈·B2B 영업, 마케팅, 사업·상품기획, 브랜드 매니지먼트, 연구개발(R&D), 구매, 생산·품질, 경영관리·재무, 전략기획, 커뮤니케이션, IT·DT, 안전, 인사(HR) 등 14개 직무에서 인력을 모집하고 있다. 서류 접수는 오는 30일 마감한다.
회사는 앞으로도 대학생과 취업 준비생이 브랜드와 직무를 직접 경험할 수 있는 프로그램을 확대하고, 대학 연계 채용설명회와 채용 홈페이지를 통해 지원자와의 접점을 넓힐 계획이다.
kji01@newspim.com