롯데물산, '빌딩 운영사' 넘어 부동산 전문기업 도약

AI 핵심 요약beta
- 롯데물산이 22일 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아와 협약했다.
- 양사는 자산관리와 임대자문, 매입매각 자문을 협력하기로 했다.
- 롯데물산은 외부 부동산 자산관리로 사업 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데물산이 롯데월드타워와 월드몰 관리로 검증받은 복합자산 운용 노하우를 발판 삼아, 계열사 물량을 넘어선 제3자 부동산 시장으로 영향력을 본격 확대한다.
롯데물산이 글로벌 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아와 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.
양사는 자산관리(PM), 임대자문, 부동산 컨설팅, 매입매각 자문 등 다양한 분야에서 협력한다. 각사의 전문 역량과 네트워크를 바탕으로 신규 사업 기회를 공동 발굴하고 고객에게 차별화된 서비스를 제공할 예정이다.
롯데물산은 롯데월드타워와 롯데월드몰을 개발한 부동산 전문 기업으로, 두 건물의 소유와 PM 업무를 수행하고 있다. 초고층 복합건물의 시설 관리와 운영에 전문성을 갖추고 있으며, 베트남 롯데센터 하노이도 운영 중이다. 현재 강남권역의 아크플레이스, 분당권역의 판교H스퀘어 등 서울 및 수도권 주요 오피스 자산의 PM 업무를 맡고 있다.
쿠시먼앤드웨이크필드 코리아는 글로벌 네트워크와 임대·투자자문 역량을 바탕으로 부동산 서비스를 제공하고 있다. 이번 협약은 건물 운영·관리에 강점을 보인 롯데물산이 임차인 관리와 투자자문 역량을 갖춘 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아와 협력해 임대·투자자문 서비스를 강화하려는 의도다.
롯데물산은 초고층 빌딩 관리 역량을 바탕으로 그룹 외부 부동산 자산관리로 사업 영역을 확대하고 있다. 부동산 투자 및 개발부터 PM에 이르기까지 부동산 산업 전체 생애주기에 걸쳐 서비스를 제공할 수 있는 역량을 갖췄다.
한편 롯데물산은 지난 3월 서울 양평동에 위치한 롯데칠성 부지를 매입하며 신규 부동산 개발 사업에 착수했으며, 현재 관련 인허가 절차를 진행 중이다.
nrd@newspim.com