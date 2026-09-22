백미당, 국내산 사과 활용한 시즌 한정 메뉴 3종

AI 핵심 요약beta
- 백미당이 22일 국내산 사과 시즌 메뉴 3종을 출시했다.
- 사과청과 유기농 우유를 활용한 메뉴로 구성했다.
- 신메뉴는 11월까지 전국 60개 매장서 한정 판매한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 프리미엄 커피·아이스크림 브랜드 백미당이 국내산 사과를 활용한 시즌 한정 메뉴 3종을 출시한다고 22일 밝혔다.
이번 신메뉴는 국내산 사과청과 유기농 우유를 활용한 요거트 아이스크림을 조합한 것이 특징이다. 대표 메뉴 '사과 요거트 아이스크림'은 사과청과 요거트 아이스크림을 조합했으며, '사과 요거 디저트컵'은 요거트 아이스크림과 플레인 요거트, 사과청에 초코 그래놀라, 코코넛 청크, 벌집꿀을 더했다. '사과 펀치 티'는 기존 크림슨 펀치 티에 사과청을 더한 메뉴로 핫과 아이스 두 가지로 제공된다.
신메뉴 3종은 오는 11월까지 전국 백미당 60개 매장에서 한정 판매된다. 오는 29일까지는 공식 인스타그램을 팔로우하고 퀴즈에 참여하면 추첨을 통해 10명에게 모바일 상품권을 증정하는 이벤트도 진행한다.
백미당 관계자는 "가을철 사과와 백미당 요거트 아이스크림을 함께 즐길 수 있도록 이번 시즌 메뉴를 기획했다"며 "앞으로도 계절과 원재료의 특성을 살린 다양한 메뉴를 선보일 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com