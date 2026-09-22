에이피알, 뷰티업계 최초 AI 국제 인증 2종 동시 획득

AI 핵심 요약beta
- 에이피알이 22일 AI 국제인증 2개를 획득했다.
- 뷰티 기업 최초로 ISO 42001과 AI Trust Mark를 받았다.
- AI 관리체계와 제품 신뢰성을 국제 기준으로 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 뷰티 기업 에이피알이 뷰티 업계 최초로 인공지능(AI) 분야 국제 인증 두 가지를 획득하며 글로벌 수준의 AI 기술 관리 체계와 제품 신뢰성을 입증했다.
에이피알은 최근 ISO/IEC 42001(AI 경영시스템) 인증과 노르웨이 넴코(Nemko)사의 AI Trust Mark(AI 제품 신뢰성 마크) 두 가지를 모두 취득했다고 22일 밝혔다. 전 세계 뷰티 기업 중 두 개의 인증을 모두 확보한 업체는 에이피알이 최초다.
ISO/IEC 42001은 조직이 AI 시스템과 관련된 리스크와 기회를 체계적으로 관리하는지 평가하는 국제 표준이다. 에이피알은 이번 인증을 위해 AI 기반 맞춤형 케어 서비스 전반과 AI 시스템의 기획부터 폐기까지 7계층 46종의 AI 관리 문서 체계를 신규로 구축했다.
AI Trust Mark는 실제 제품에 탑재된 AI의 신뢰성과 안전성을 검증하는 인증으로, 메디큐브 에이지알(AGE-R)의 '부스터 프로 X2' AI 케어 모드가 대상이 됐다. 해당 모드는 피부 컨디션과 사용 이력을 분석해 맞춤형 케어 루틴을 추천하며, 최종 설정은 사용자가 직접 선택하도록 설계됐다.
에이피알 관계자는 "이번 두 인증의 동시 확보는 AI 기술 자체뿐 아니라 기업의 관리체계와 실제 제품에 적용된 AI의 신뢰성까지 각각 국제적인 기준으로 검증받았다는 것에 의미가 있다"며 "앞으로도 뷰티테크에 AI를 접목하는 과정에서 안전성과 투명성, 책임성까지 갖춘 서비스를 선보일 것"이라고 밝혔다.
fineview@newspim.com