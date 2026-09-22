11번가, 국내 숙박상품 4만여 개 할인…최대 9만원

AI 핵심 요약beta
- 11번가가 22일 숙박세일 페스타 가을편에 참여했다.
- 국내 숙박상품 4만여 개에 할인쿠폰 3종을 제공했다.
- 중소여행사 연합지원으로 최대 9만원까지 할인했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
중소여행사 10곳과 연합 기획전
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 11번가는 문화체육관광부와 한국관광공사가 주관하는 '2026 대한민국 숙박세일 페스타 가을편'에 참여해 국내 숙박상품 4만여 개에 할인 혜택을 제공한다고 22일 밝혔다.
할인쿠폰은 22일부터 11월 8일까지 매일 오전 10시 발급된다. 2만원 이상 예약 시 쓸 수 있는 '2만원 할인쿠폰'과 7만원 이상 예약 시 쓸 수 있는 '3만원 할인쿠폰', 14만원 이상 예약 시 쓸 수 있는 '연박 전용 7만원 할인쿠폰' 등 3종 가운데 1장을 골라 받는 방식이다. 쿠폰은 서울·경기·인천·세종·충북을 제외한 지역의 숙박상품에 사용할 수 있고, 지역별 한정수량으로 운영된다.
11번가 단독 혜택도 마련했다. 신한·BC카드로 결제하면 5%를 추가로 할인하고(최대 1만원), 중소여행사 숙박상품은 10만원 이상 예약 시 5000원, 20만원 이상 예약 시 1만원을 깎아주는 쿠폰을 따로 발급한다. 이들 혜택은 '숙박페스타' 쿠폰과 중복 적용돼 상품에 따라 최대 9만원까지 할인받을 수 있다.
11번가는 이번 행사 참여사 가운데 유일하게 중소여행사 연합지원 형태로 행사를 운영한다. 중소여행사의 판로를 넓히고 지역 관광을 활성화한다는 취지다.
온다, 종이비행기투어, 트립일레븐 등 중소여행사 10곳과 함께하는 기획전도 연다. 기획전에서는 소노호텔앤리조트, 금호리조트, 세인트존스 등의 숙박상품을 특가에 판매한다.
11번가는 행사 대상 상품에 전용 플래그를 붙이고, 검색 시 해당 상품만 모아 볼 수 있는 필터 기능도 제공한다.
kji01@newspim.com