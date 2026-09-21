김민석, 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드 합류

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민석이 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드에 합류하며 팬들과 한층 가까운 소통에 나선다.

배우 김민석이 오는 23일, 팬들과의 새로운 소통을 위해 배우 전용 팬덤 플랫폼 하이앤드에 공식 합류한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김민석. [사진=스프링컴퍼니] 2026.09.21 moonddo00@newspim.com

김민석은 KBS 2TV '태양의 후예', tvN '이번 생은 처음이라', '태풍상사', 넷플릭스 오리지널 'Mr. 플랑크톤' 등 다양한 장르의 작품에서 다채로운 캐릭터를 자신만의 색으로 소화하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증했다. 지난 6월 종영한 SBS '멋진 신세계'에서는 백광남 역을 맡아 특유의 현실감 있는 연기와 능청스러운 표정 연기로 극의 웃음과 활력을 담당하며 대중의 사랑을 받기도 했다. 오는 10월 5일 첫방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '연애박사' 출연을 확정한 김민석은 임유성 역으로 분해 시청자를 만날 예정이다.

하이앤드 입점과 동시에 김민석의 전용 라운지와 DM(다이렉트 메시지) 서비스가 함께 오픈된다. 라운지를 통해 활동 소식과 일상의 소소한 순간을 팬들과 나누고, DM으로는 더욱 직접적이고 개인적인 방식으로 소통을 이어갈 예정이다.

하이앤드는 김민석의 입점을 기념한 세 가지 이벤트를 진행한다. 21일부터 정식 오픈 전까지 얼리버드 이벤트가 진행된다. 해당 기간 동안 하이앤드 웹에서 DM 12개월 기간형 이용권을 미리 구매할 수 있으며, 구매한 고객에게는 기존 정기결제 대비 10% 할인 혜택과 함께 미공개 포토카드 3종 전체, 그리고 DM 채팅방에 우선 입장할 수 있는 혜택이 제공된다.

정식 오픈일인 23일부터 29일까지는 두 가지 이벤트를 동시에 진행한다. DM 12개월 기간형 이용권 구매 고객을 대상으로 한 포토카드 증정 프로모션이 운영된다. 해당 이용권은 하이앤드 웹에서 기존 월 정기결제 대비 할인된 금액으로 구매할 수 있으며, 기간 내 구매한 고객에게는 김민석의 미공개 실물 포토카드 3종 중 1종이 랜덤으로 한정 증정된다.

이와 함께 DM 인증 이벤트도 함께 열린다. DM 이용권을 보유한 이용자라면 누구나 참여할 수 있으며, 참여한 고객에게는 디지털 리워드가 제공된다. 각 이벤트에 대한 자세한 내용은 하이앤드 앱과 하이앤드 공식 SNS를 통해 확인할 수 있으며, 23일 오픈되는 김민석의 하이앤드 라운지에서도 만나볼 수 있다.

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