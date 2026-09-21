한국관광공사, 코리아 캠프로 K-놀이문화 세계에 알리다

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 지난 19일 강원특별자치도 횡성에서 글로벌 한국관광 해외 광고 '코리아 캠프(Korea Camp)' 연계 외국인 체험 행사를 개최했다.

이번 행사는 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'와 협업해 지난 6월 선보인 한국관광 해외 광고 '코리아 캠프(Korea Camp)'를 '보는 광고'에서 '직접 경험하는 여행'으로 확장하기 위해 기획했다. K-예능 속 한국 특유의 놀이문화와 미식, 지역 생활 체험 요소를 결합해 외국인 관광객들이 직접 참여할 수 있도록 콘텐츠를 구성했다.

코리아 캠프 캠프장으로 나선 공사 박성혁 사장 [사진=한국관광공사]

온라인 참가자 모집에는 전 세계 50개국에서 1,219명이 지원했고, 이 중 추첨을 통해 38개국 90명이 최종 선정됐다. 인구감소지역인 강원특별자치도 횡성의 우수 농촌체험휴양마을을 행사 무대로, 참가자들은 향토음식 체험, 줄다리기, 박 터뜨리기 등을 통해 생활문화를 경험했다. 또한, K-BBQ 미션 다이닝, K-POP 댄스 공연 등을 즐기며 광고 속 '코리아 캠프'의 주인공이 되는 특별한 추억을 쌓았다.

이날 행사에 참여한 가브리엘 네옥스씨(브라질)는 "광고에서 보던 한국의 놀이와 문화를 직접 친구들과 함께 경험하니 정말 한국의 캠프에 온 것 같았다"라고 밝혔다. 또, 구타 와지라 게메추씨(나이지리아)씨는 "처음 방문한 횡성에서 운동회와 K-푸드를 즐기니 한국을 더 가깝게 느꼈고, 다음에는 다른 지역도 여행해 보고 싶다"고 말했다.

공사는 오는 12월, 참가자들에게 활동사진과 스케치 영상 등을 담은 '디지털 타임캡슐'을 전달하여 이들의 한국여행 이야기가 SNS를 통해 다시 확산되도록 할 예정이다.

게임을 즐기는 참가자 단체사진 [사진=한국관광공사]

박성혁 한국관광공사 사장은 "이번 행사는 K-콘텐츠를 활용한 광고를 실제 방한과 지역관광 경험으로 확장했다는 데 의미가 있다"라며 "앞으로도 외국인 관광객의 발길을 지방으로 넓혀 새로운 글로벌 관광 목적지를 발굴하고 지역과 상생하는 관광 마케팅을 지속해 나가겠다"라고 밝혔다.

한편, '코리아 캠프'는 지난 6월 공개 이후 4억 회 이상의 조회 수를 기록하고 있다.

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