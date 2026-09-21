전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.21 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

故 이건희 컬렉션 국외순회전 '코리아', 10월 영국박물관서 개최

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 국립현대미술관과 국립중앙박물관이 10월 1일 영국박물관서 전시를 열었다.
  • 고 이건희 기증품 순회전 마지막 일정으로 한국 역사와 미술을 조명했다.
  • 국보·보물과 근현대미술 179점이 한국 문화의 저력을 보여줬다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국립현대미술관·국립중앙박물관·영국박물관 공동주최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립현대미술관과 국립중앙박물관은 오는 10월 1일부터 영국 런던의 영국박물관에서 고(故) 이건희 회장 기증품 국외순회전 '한국: 2000년 창의의 여정)'을 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 전시는 2021년 고 이건희 삼성그룹 회장 유족의 국가 기증을 기념하여 국립현대미술관과 국립중앙박물관의 공동기획으로 열린 '어느 수집가의 초대'(2022)를 바탕으로 기획된 국외순회전이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 고 이건희 컬렉션 국외순회전 포스터. [사진=국립현대미술관, 국립중앙박물관] 2026.09.21 alice09@newspim.com

앞서 성황리에 종료된 2025년 11월 미국 워싱턴 D.C. 국립아시아예술박물관, 2026년 3월 시카고박물관에 이은 세 번째이자 마지막 전시로 국립중앙박물관의 한국실 지원 사업이 맺은 결실이다.

이번 영국박물관 전시에는 국립현대미술관이 소장한 김환기, 박수근, 장욱진, 백남준 등 한국 근현대미술 명작 15점과 국립중앙박물관 소장품 총 79건 164점이 출품된다.

처음 출품되는 국보 '대구 비산동 청동기' 등 국보 10건 27점, 보물 13건 23점의 국가지정문화유산이 한국의 역사와 문화를 한층 폭넓게 조명한다.

특히 박노수의 '산정도', 박래현의 '여인', 백남준의 '브람스', 신학철의 '한국근대사-종합', 이중섭의 '현해탄', '묶인 사람들', 최종태의 '생각하는 여인' 등 미국 전시에 포함되지 않았던 7점을 새롭게 선보인다.

영국박물관의 상징적 공간인 중앙 중정(The Great Court)에 면한 전시실에 이천 년 이상의 한국 역사를 관통하는 타임 터널이 들어선다. 시대별 주요 유물을 따라 터널을 걷다 곁길로 들어서면 고대부터 현대까지의 방이 펼쳐져 각 시대의 문화유산을 깊이 감상할 수 있다.

1부 '부와 권력(Wealth and Power)'에서는 초기 철기시대부터 통일신라시대의 고고 유물과 삼국시대 불교미술품을 통해 생산력 증대와 부의 축적에 따른 한국 고대 국가의 정치권력 형성과 발전을 살펴본다.

앞선 두 차례 미국 순회전과 달리 고고 유물을 강조해 '날개 모양 관꾸미개', '금동신발', '토우 장식 토기' 등 삼국시대 금속공예품과 토기를 선보인다.

2부 '지혜와 아름다움(Wisdom and Beauty)'은 고려시대 불화와 사경, 청자와 금속공예품에 담긴 기술력과 세련된 미감, 고상한 취향을 조명한다.

3부 '배움과 즐거움(Learning and Pleasure)'은 조선시대 유학자의 학문과 수양, 삶의 가치를 살펴보고 정선의 '인왕제색도', 김홍도의 '추성부도' 등 조선 후기 회화의 아름다움을 즐기는 공간이다.

마지막 4부 '개성과 사회(Individuality and Community)'에서는 대한제국 시기부터 현재까지, 격변하는 한반도에서 살아온 개인과 공동체 모습을 국립현대미술관과 영국박물관 소장품으로 구성할 예정이다.

국립현대미술관 소장품으로는 박수근의 '절구질하는 여인'을 비롯하여 김환기와 이중섭, 장욱진 등 근대 미술 거장들의 작품과 백남준의 '브람스'까지 총 15점이 포함된다.

전시의 마지막 부분을 장식하는 근현대미술은 한국화와 유화, 조각과 영상 설치를 모두 아우르며 근대화 이후 역동적으로 변화해 온 한국미술의 다양한 면모를 보여준다.

또한 미국 전시에는 포함되지 않았던 민중미술의 대작도 한 점 소개된다. 높이가 390cm에 이르는 신학철의 '한국근대사-종합'은 사회비판적 역사의식이 특히 고양되었던 1980년대 한국미술의 중요한 단면을 보여준다.

서양 고전 음악의 역사적 유산을 전자 기술 및 시각예술과 결합한 백남준의 비디오 조각 '브람스'는 한국미술의 독창적 혁신성을 드러내며 전시에 다채로움을 더한다.

국립중앙박물관은 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장한 '일월오악도'와 '까치와 호랑이'를 선보인다. 강렬한 색채와 상징성이 돋보이는 '일월오악도'는 전시 포스터를 장식하며, 한국 특유의 해학과 생동감을 담은 '까치와 호랑이'는 이번에 처음 출품된다.

유홍준 국립중앙박물관장은 전시와 연계해 케임브리지대학과 런던대학 SOAS에서 한국 문화와 미술에 대한 강연을 할 예정이다.

윤태욱 국립현대미술관장 직무대리는 "최근 미술관을 찾아오는 해외 인사들이 급증, 한국현대미술에 대한 관심이 어느 때보다도 뜨겁다는 사실을 체감하는 시기"라며 "성황리에 끝난 워싱턴과 시카고처럼 이번 순회전도 영국과 유럽의 많은 관객들에게 호응을 얻어 한국 문화예술의 저력을 전달하는 의미있는 전시가 될 것"이라고 밝혔다.

유홍준 관장은 "미국의 워싱턴 D.C.와 시카고에서 큰 성공을 거둔 고 이건희 회장 기증품 국외순회전이, 영국에서는 더 많은 국보와 보물이 포함된 옹골찬 구성으로 새로운 한국의 이야기를 선보일 것"이라며 "전 세계적인 인기를 누리고 있는 K컬처의 뿌리를 찾아 영국과 유럽 전역의 많은 K컬처 팬들이 런던을 방문해 주길 기대한다"고 전했다.

alice09@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
사진
한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동