故 이건희 컬렉션 국외순회전 '코리아', 10월 영국박물관서 개최

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국립현대미술관·국립중앙박물관·영국박물관 공동주최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립현대미술관과 국립중앙박물관은 오는 10월 1일부터 영국 런던의 영국박물관에서 고(故) 이건희 회장 기증품 국외순회전 '한국: 2000년 창의의 여정)'을 개최한다고 21일 밝혔다.

이번 전시는 2021년 고 이건희 삼성그룹 회장 유족의 국가 기증을 기념하여 국립현대미술관과 국립중앙박물관의 공동기획으로 열린 '어느 수집가의 초대'(2022)를 바탕으로 기획된 국외순회전이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 고 이건희 컬렉션 국외순회전 포스터. [사진=국립현대미술관, 국립중앙박물관] 2026.09.21 alice09@newspim.com

앞서 성황리에 종료된 2025년 11월 미국 워싱턴 D.C. 국립아시아예술박물관, 2026년 3월 시카고박물관에 이은 세 번째이자 마지막 전시로 국립중앙박물관의 한국실 지원 사업이 맺은 결실이다.

이번 영국박물관 전시에는 국립현대미술관이 소장한 김환기, 박수근, 장욱진, 백남준 등 한국 근현대미술 명작 15점과 국립중앙박물관 소장품 총 79건 164점이 출품된다.

처음 출품되는 국보 '대구 비산동 청동기' 등 국보 10건 27점, 보물 13건 23점의 국가지정문화유산이 한국의 역사와 문화를 한층 폭넓게 조명한다.

특히 박노수의 '산정도', 박래현의 '여인', 백남준의 '브람스', 신학철의 '한국근대사-종합', 이중섭의 '현해탄', '묶인 사람들', 최종태의 '생각하는 여인' 등 미국 전시에 포함되지 않았던 7점을 새롭게 선보인다.

영국박물관의 상징적 공간인 중앙 중정(The Great Court)에 면한 전시실에 이천 년 이상의 한국 역사를 관통하는 타임 터널이 들어선다. 시대별 주요 유물을 따라 터널을 걷다 곁길로 들어서면 고대부터 현대까지의 방이 펼쳐져 각 시대의 문화유산을 깊이 감상할 수 있다.

1부 '부와 권력(Wealth and Power)'에서는 초기 철기시대부터 통일신라시대의 고고 유물과 삼국시대 불교미술품을 통해 생산력 증대와 부의 축적에 따른 한국 고대 국가의 정치권력 형성과 발전을 살펴본다.

앞선 두 차례 미국 순회전과 달리 고고 유물을 강조해 '날개 모양 관꾸미개', '금동신발', '토우 장식 토기' 등 삼국시대 금속공예품과 토기를 선보인다.

2부 '지혜와 아름다움(Wisdom and Beauty)'은 고려시대 불화와 사경, 청자와 금속공예품에 담긴 기술력과 세련된 미감, 고상한 취향을 조명한다.

3부 '배움과 즐거움(Learning and Pleasure)'은 조선시대 유학자의 학문과 수양, 삶의 가치를 살펴보고 정선의 '인왕제색도', 김홍도의 '추성부도' 등 조선 후기 회화의 아름다움을 즐기는 공간이다.

마지막 4부 '개성과 사회(Individuality and Community)'에서는 대한제국 시기부터 현재까지, 격변하는 한반도에서 살아온 개인과 공동체 모습을 국립현대미술관과 영국박물관 소장품으로 구성할 예정이다.

국립현대미술관 소장품으로는 박수근의 '절구질하는 여인'을 비롯하여 김환기와 이중섭, 장욱진 등 근대 미술 거장들의 작품과 백남준의 '브람스'까지 총 15점이 포함된다.

전시의 마지막 부분을 장식하는 근현대미술은 한국화와 유화, 조각과 영상 설치를 모두 아우르며 근대화 이후 역동적으로 변화해 온 한국미술의 다양한 면모를 보여준다.

또한 미국 전시에는 포함되지 않았던 민중미술의 대작도 한 점 소개된다. 높이가 390cm에 이르는 신학철의 '한국근대사-종합'은 사회비판적 역사의식이 특히 고양되었던 1980년대 한국미술의 중요한 단면을 보여준다.

서양 고전 음악의 역사적 유산을 전자 기술 및 시각예술과 결합한 백남준의 비디오 조각 '브람스'는 한국미술의 독창적 혁신성을 드러내며 전시에 다채로움을 더한다.

국립중앙박물관은 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'에 등장한 '일월오악도'와 '까치와 호랑이'를 선보인다. 강렬한 색채와 상징성이 돋보이는 '일월오악도'는 전시 포스터를 장식하며, 한국 특유의 해학과 생동감을 담은 '까치와 호랑이'는 이번에 처음 출품된다.

유홍준 국립중앙박물관장은 전시와 연계해 케임브리지대학과 런던대학 SOAS에서 한국 문화와 미술에 대한 강연을 할 예정이다.

윤태욱 국립현대미술관장 직무대리는 "최근 미술관을 찾아오는 해외 인사들이 급증, 한국현대미술에 대한 관심이 어느 때보다도 뜨겁다는 사실을 체감하는 시기"라며 "성황리에 끝난 워싱턴과 시카고처럼 이번 순회전도 영국과 유럽의 많은 관객들에게 호응을 얻어 한국 문화예술의 저력을 전달하는 의미있는 전시가 될 것"이라고 밝혔다.

유홍준 관장은 "미국의 워싱턴 D.C.와 시카고에서 큰 성공을 거둔 고 이건희 회장 기증품 국외순회전이, 영국에서는 더 많은 국보와 보물이 포함된 옹골찬 구성으로 새로운 한국의 이야기를 선보일 것"이라며 "전 세계적인 인기를 누리고 있는 K컬처의 뿌리를 찾아 영국과 유럽 전역의 많은 K컬처 팬들이 런던을 방문해 주길 기대한다"고 전했다.

alice09@newspim.com