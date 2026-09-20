합참 "北 추가 발사 미사일 포착, 압도적 대응 능력과 태세 유지"

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 북한이 8일 만에 탄도미사일 발사를 재개한 가운데 추가 발사에 대해 합참은 "압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지 중"이라고 밝혔다.
합동참모본부는 20일 "17시 50분 경 북한 원산 일대에서 동해상으로 추가 발사된 단거리 탄도미사일 1발을 포착했다"고 밝혔다. 이날 오후 3시경 먼저 발사된 미사일 이후 몇 시간 만에 추가 발사를 감행했다.
합참은 "포착된 북한의 미사일은 600km 이상을 비행하였으며, 정확한 제원에 대해서는 한-미가 정밀분석 중에 있다"고 설명했다.
이어 "한-미-일은 발사 초기부터 관련 동향을 추적 및 공유해 왔다"면서 "우리 군은 굳건한 한-미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 강조했다.
이날 북한이 감행한 2차례 탄도미사일 발사는 올해 들어 14번째이자 지난 12일 한·미·일 3국의 정례 다영역 훈련 프리덤 에지 종료 직후 탄도미사일을 발사한 이후 8일 만이다.
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