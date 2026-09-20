[프로축구] K리그1 전북, 최하위 광주와 2-2 무승부…강원 잡은 제주는 3위 도약

AI 핵심 요약beta
- 전북 현대가 20일 광주FC와 2-2로 비겼다.
- 티아고 멀티골에도 전북은 3경기째 승리를 놓쳤다.
- 제주SK는 강원을 1-0으로 꺾고 3위로 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 프로축구 K리그1 전북 현대가 티아고의 멀티골에도 최하위 광주FC를 잡지 못하며 3경기 연속 승리를 놓쳤다. 제주SK는 강원FC를 꺾고 전북을 밀어내며 3위로 올라섰다.
전북은 20일 전주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 30라운드 홈 경기에서 광주와 2-2로 비겼다.
최근 3경기에서 2무 1패에 그친 전북은 11승 11무 8패, 승점 44를 기록해 이날 승리한 제주(승점 46)에 3위 자리를 내주고 4위로 내려앉았다.
전북은 전반 35분 티아고의 선제골로 앞서갔다. 김영빈이 왼쪽 측면에서 올린 공을 티아고가 페널티지역에서 가슴으로 받아낸 뒤 상대 수비수와의 경합을 이겨내고 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
그러나 전반 44분 김태현의 자책골이 나오면서 1-1 동점을 허용했다. 광주 바 루아가 왼쪽에서 올린 크로스를 김태현이 처리하려다 머리에 맞은 공이 그대로 전북 골문으로 들어갔다.
전북은 후반 33분 다시 리드를 잡았다. 코너킥 상황에서 문전으로 연결된 공을 티아고가 오른발로 감각적으로 마무리해 이날 자신의 두 번째 골을 터뜨렸다.
승리가 눈앞에 다가왔지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 후반 추가시간 바 루아의 슈팅을 전북 골키퍼가 막아냈지만 흘러나온 공을 아이데일이 재차 밀어 넣으며 2-2 동점을 만들었다.
최하위 광주는 극적으로 패배를 피했지만 시즌 1승 12무 17패, 승점 15에 머물렀다. K리그1·2를 통틀어 연속 경기 최다 무승 기록도 28경기(12무16패)로 늘어났다.
같은 시간 제주SK는 강원 원정에서 이탈로의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다.
제주는 전반 36분 김신진이 헤더로 떨어뜨린 공을 강원 수비진이 제대로 걷어내지 못하자 이탈로가 왼발 슈팅으로 마무리해 결승골을 뽑았다.
전반에 슈팅을 하나도 기록하지 못한 강원은 후반 선수 교체를 통해 반격했지만 제주 수비를 끝내 뚫지 못했다.
최근 5경기에서 3승 2무의 상승세를 이어간 제주는 12승 10무 8패, 승점 46으로 전북을 제치고 3위로 도약했다. 반면 5경기 연속 이어졌던 무패 행진이 끝난 강원은 승점 42로 5위에 머물렀다.
wcn05002@newspim.com