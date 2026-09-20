추미애 "DMZ영화제 방만 경영 바로잡겠다"...민주당 비판에 정면 대응

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 20일 DMZ영화제 축소 비판에 반박했다
- 도비 31억 원 등 방만한 구조를 바로잡겠다고 밝혔다
- 당정 공방은 재정 개혁 논란으로 더 치열해질 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
도비 31억(77.5%) 의존 구조 지적..."1인당 60만 원 투입되는 기형적 살림살이"
"묵인하지 않고 공정 실천할 것"...김민석 대표 "계약 파기" 비판 하루 만에 강수
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 최근 DMZ국제다큐멘터리영화제 축소를 둘러싼 정치권의 비판에 대해 "관행적인 방만 경영과 고비용 운영구조를 철저히 바로잡겠다"며 정면 대응에 나섰다.
추 지사는 20일 페이스북을 통해 "경기도정을 인계받아 점검해보니 석 달 간 예산도 짜놓지 않고 관행적으로 낭비해 온 허술하고 방만한 살림살이가 여럿 눈에 띄었다"며 "그저 인심을 잃지 않겠다고 묵인하며 편승하지 않고 도민에게 피해가 가지 않도록 철저하게 바로잡는 것이 공정의 실천"이라고 밝혔다.
특히 추 지사는 DMZ국제다큐멘터리영화제의 예산 및 운영 구조의 심각성을 직접 언급했다.
추 지사는 "2026년 본예산 기준 총 40억 원 중 도비가 무려 31억 원(77.5%)을 차지하는 반면 티켓·후원·협찬 등 자체 수입은 1억 1000만 원(2.8%)에 불과하다"며 "사실상 도비에 전적으로 의존해 운영되는 구조"라고 지적했다. 이어 관객 성과 대비 과도한 예산 지출 문제도 꼬집었다.
추 지사는 "지난해 관람객 1만 3760명(유료 6663명, 무료 7097명) 기준으로 보면 관람객 1인당 약 29만 원, 유료 관객 1인당 약 60만 원이 투입된 셈"이라며 "1년에 한 번 열리는 행사를 위해 관객이 단 한 명도 오지 않아도 매년 고정적으로 지출되는 조직 운영비와 인건비(71명 대상 연 14억 원)가 지나치게 과도하다"고 비판했다.
타 지자체와의 형평성 문제도 재차 언급됐다. 추 지사는 "경기도가 이 영화제 하나에 지원하는 도비 31억 원은 서울시가 15개 영화제 전체에 지원하는 예산 10억 3000만 원의 약 3배에 달하며 인천 디아스포라영화제 연간 예산(6억 원)과 비교해도 현저히 크다"고 설명했다.
마지막으로 추 지사는 "문화예술 지원은 당연히 필요하지만 문화예술이라는 이름이 방만한 운영의 면죄부가 돼서는 안 된다"며 "도민의 혈세가 제대로 쓰이도록 비효율적인 예산 집행을 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.
이번 추 지사의 입장 발표는 전날 더불어민주당 김민석 대표가 광주에서 영화인들을 만나 DMZ영화제 축소 운용을 "공공의 도의적·신의적 계약 파기 행위"라고 비판한 지 하루 만에 나온 것이다.
경기도가 구체적 수치와 정당성을 앞세워 강경한 개혁 의지를 드러냄에 따라 당정 간 혹은 도정 세력 간 재정 개혁을 둘러싼 공방은 더욱 치열해질 전망이다.
1141world@newspim.com