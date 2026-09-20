[뉴스분석] '李 비판 선봉장' 추미애에 골치 아픈 민주당..."경기도정 집중해야"

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추미애 "李대통령, 내란 세력에 업혀 전전긍긍"...날 선 직격

친명계 "지지율 흔들리니 목소리 커져"...김민석 "盧 탄핵 전조"

추미애, 대권 출마 의식하나…"도정 성과 집중해야"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 추미애 경기지사가 검찰 개혁과 인사 문제를 고리로 이재명 대통령을 향해 연일 날을 세우면서 여권 내부의 긴장감과 당혹감이 커지고 있다.

자제를 촉구하는 목소리에도 추 지사가 공세를 이어가자, 정치권에서는 정책 비판을 넘어 차기 대권을 꿈꾸는 추 지사가 지지율이 떨어진 이 대통령과 각을 세워 전통적 민주당 강성 지지층을 결집하고 자신의 정치적 존재감을 키우려는 전략으로 해석하고 있다.

이에 대해 여권 내에서 경기도정 문제는 전임 탓을 하며 중앙정치에만 몰두하는 이미지가 대권 주자로서 긍정적이겠느냐는 비판의 목소리도 나온다.

추미애 경기지사 [사진 = 뉴스핌DB]

◆추미애 "李대통령, 내란 세력에 업혀 전전긍긍"...강성 지지층 대변

추 지사는 지난 12일 경기 남양주 모란공원에서 열린 민주화운동 희생자 추모제에서 중대범죄수사청(중수청)장 후보자 인선을 비판하며 이 대통령을 직접 겨냥했다.

추 지사는 김지용 초대 중수청장 후보자 지명을 거론하며 "대통령은 내란 세력을 징벌해야 하는데 왜 이 세력에 업혀서 전전긍긍하는 것인가"라고 직격했다.

이어 김 후보자가 과거 검찰과 수사 분야에서 활동한 이력을 문제 삼으며 "한동훈과 한 배를 탔던 사람이 초대 중수청장이 된다면 그것이 민주화인가"라며 인선 재검토를 요구했다.

검찰 개혁이 후퇴해서는 안 된다는 비판이었지만 발언의 초점이 인선을 넘어 이 대통령의 국정 운영 방향과 결단력에 맞춰지면서 여권 내 파장이 커졌다.

이 같은 추 지사의 발언을 두고 여권 안팎에선 이 대통령이 추진하는 '중도·실용 노선'과 민주당 전통 지지층이 요구해 온 '개혁 선명성' 사이의 간극을 벌리려는 것 아니냐는 해석이 나왔다.

이 대통령의 국정 지지율이 30%대로 하락한 상황에서 강성 지지층의 불만이 커지자, 추 지사가 그 목소리를 대변하며 정부를 압박하고 있다는 것이다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 오후 경기 성남시 모란 민속 5일장을 찾아 구매한 사탕을 추미애 경기도지사에게 전달하고 있다. 가운데는 김용 전 민주연구원 부원장. [사진 = 뉴스핌DB]

◆친명계 "지지율 흔들리니 목소리 커져"...김민석 "노무현 탄핵 전조" 비판

친명(친이재명)계는 즉각 반발했다. 김민석 민주당 대표는 민주당 공식 유튜브 채널 민주당티비에서 "노무현 전 대통령이 첫 1년 안착할 시점에 안팎의 세력들이 힘을 합쳐 탄핵하려고 하던 시기의 전조와 비슷한 상황으로 가는 것 아닌가"라고 정면으로 반박했다.

친명계 황명선 의원은 페이스북에서 추 지사를 향해 "윤석열에게나 퍼부었을 법한 극언을 우리 대통령에게 쏟아냈다"며 "발언의 수위와 시점, 방식을 보면 대통령을 흔들어 자신의 정치적 입지를 넓히려는 도발로 받아들일 수밖에 없다"고 규정했다.

6선 중진 송영길 의원은 언론 인터뷰에서 "추 지사가 검찰 개혁에 집중하셨으니 그렇겠지만 경기지사 업무에 좀 충실했으면 하는 생각"이라고 지적했다.

한 친명계 인사는 기자와의 통화에서 "추 지사가 공개적으로 이 대통령을 비판할 수 있는 것은 결국 지지율 때문"이라며 "대통령 지지율이 높을 때는 쉽게 나서기 어렵지만, 지지율이 흔들리면 정치인들이 각자의 목소리를 낼 공간이 생긴다"고 말했다.

이 대통령도 이를 의식한 듯 지난 18일 청와대 영빈관에서 개최한 기자회견에서 관련 질문에 "검찰 개혁은 제가 공약한 바이기도 하고 수사·기소를 분리하는 게 목표"라고 말했다.

이어 "이제 검사는 아예 수사를 못 한다. 수사를 하는 모든 기관은 행정안전부 소속이고 법무부 휘하에는 소추 집행을 담당하는 검사밖에 없다"며 "이미 이건 확정된 것"이라고 강조했다.

그러면서 "걱정하는 것은 이해한다. 그 걱정을 없애는 것도 저의 몫"이라며 "되돌아갈 수도 없게 철저하게 할 것"이라고 거듭 강조했다.

이재명 대통령이 주재하는 '국민의 뜻, 국민의 삶, 더 살피겠습니다' 기자회견이 진행된 18일 오전 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆추미애, 대권주자 도약은 李 지지율에 달려…"경기도정 집중해야" 비판

정치권에서는 결국 추 지사가 차기 대권주자로서의 선명성을 부각시키려는 목적에서 이 대통령의 지지율이 분기점이 될 것으로 보고 있다.

이 대통령의 지지율이 회복되면 추 지사의 비판 공간도 줄어들 수밖에 없지만, 하락세가 이어지면 전통 지지층을 겨냥한 여권 내 차별화 경쟁이 더욱 거세질 수 있다는 것이다.

박창환 장안대 특임교수는 "정청래 전 대표가 연임에 실패하자 추 지사가 나선 것"이라며 "추 지사가 대선에 출마하고 정 전 대표를 다시 당내 전면에 세우는 그림을 그리고 있을 가능성도 있다"고 분석했다.

이어 "추 지사가 아우슈비츠까지 거론하며 부역자를 기용한다는 식으로 강하게 말하는 것은 유시민 씨 등 전통적인 민주당 강성 지지층의 언어와 맞닿아 있다"며 "그 지지층을 대변해 이재명 정부에 압력을 넣는 것"이라고 했다.

이러한 상황에서 추 지사의 선택지가 나뉜다는 해석이 나온다. 중앙정치 이슈에 대한 선명성을 앞세워 대권주자로서 존재감을 키울 것인지, 아니면 경기도정 성과를 통해 자연스럽게 발판을 만들 것인지다.

여권 한 관계자는 "대권주자라면 오히려 도정 성과가 가장 강력한 정치적 자산"이라며 "대선까지 아직 한참 남았고 당 지지율이 하락하고 있는 시점에서 개인 정치, 중앙 정치에 매몰되면 민심을 잃을 수 있다"고 경고했다.

seo00@newspim.com