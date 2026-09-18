정점식 "추미애, 경기도정 내팽개치고 여의도서 자기 정치 몰두"

AI 핵심 요약beta
- 정점식 원내대표가 18일 추미애 경기지사를 비판했다
- 경기도정은 팽개치고 자기 정치에 몰두했다고 지적했다
- 예산 지원 중단·현수막 논란도 진정성 없다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 18일 추미애 경기지사를 겨냥해 "경기도정은 나 몰라라 내팽개치고 여의도 중앙정치에서 존재감을 부각시키기 위한 자기 정치에 몰두하고 있다"고 비판했다.
정 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "요즘 더불어민주당 추미애 경기지사의 행태가 과감하다"며 이같이 말했다.
그는 "아무리 경기도 채무를 갚는다는 취지가 좋다고 하더라도 도민들에게 설득과 소통 없이 갑자기 예산 지원을 끊거나 사전 협의도 없이 시군 기초자치단체의 부담을 지우는 일방통행식 행정은 잘못됐다"고 지적했다.
이어 "국회 법제사법위원회 위원장 때 하던 방식대로 독재적인 행정을 하니까 혼란을 키운 것"이라고 주장했다.
정 원내대표는 "심지어 추 지사 명의로 추석 명절 현수막을 게시하라고 시군청에 공문을 보냈다가 비판이 커지자 계획을 철회했다고 한다"고 말했다.
그러면서 "경기도민의 혈세로 자기 홍보, 자기 정치하려고 했던 것 아니냐"라며 "이러니까 경기도 재정 상황을 바로잡겠다는 진정성이 전혀 느껴지지 않는 것"이라고 비판했다.
정 원내대표는 "하지만 추 지사의 관심은 이미 경기도 행정보다 여의도 중앙정치에 쏠려 있다"며 "강경파들을 선동하느라 여념이 없다"고 꼬집었다.
jeongwon1026@newspim.com