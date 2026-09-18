김민석, 추미애 '21억 컨설팅' 논란에 "계약 가격·내용·투명성 살펴볼 것"

AI 핵심 요약beta
- 김민석 민주당 대표가 18일 추미애 지사 21억원 정치컨설팅 의혹을 살펴보겠다고 했다.
- 그는 계약 규모만으로 문제 삼긴 어렵다며 적정성 판단이 필요하다고 했다.
- 가격·용역 내용·계약 과정의 투명성을 보고, 문제 제기 시 더 들여다보겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 추미애 경기도지사의 '21억원 정치 컨설팅' 의혹과 관련해 계약 가격과 용역 내용, 계약 과정의 투명성 등을 살펴보겠다는 입장을 밝혔다.
김 대표는 18일 민주당 공식 유튜브 채널 '민티07'에 출연해 추 지사가 지난 6·3 지방선거에서 박시영 씨가 운영하는 정치컨설팅 업체와 약 21억원 규모의 계약을 맺은 데 대한 질문을 받자 이같이 밝혔다.
앞서 추 지사는 지선 당시 박씨가 운영하는 ㈜박시영에 선거 유세 관련 비용과 현수막·차량, 정치컨설팅·여론조사 비용 등 약 21억원을 지급한 것으로 보도됐다.
김 대표는 특정 업체와 큰 규모의 계약을 체결했다는 사실만으로 문제 삼을 수는 없다고 선을 그었다.
그는 "어떤 데가 일을 잘한다 그러면 한 군데랑 계약을 할 수 있다"며 "그것만을 가지고 문제 삼는 것은 좀 대단한 것도 아니라고 본다"고 말했다.
다만 계약의 적정성 등에 문제가 제기될 경우 당 차원에서 들여다볼 필요가 있다고 강조했다.
김 대표는 "당의 공적 지원금이라 거기서 이뤄진 계약이 가격들이 적정했는가는 국민 세금으로 이어지는 것이기 때문에 볼 수밖에 없다"며 "물건의 공급뿐만 아니라 어떤 컨설팅이라든가 내용에 있어서 이것이 그에 답하는 상당한 것이었는가"라고 말했다.
이어 "보통 당에서 이뤄지면 어떤 조직이나 마찬가지인데 실무자들의 관계 속에서 투명한가 하는 것을 보게 된다"며 계약 가격과 용역 내용, 계약 과정의 투명성 등 세 가지 측면을 살펴볼 수 있다고 설명했다.
김 대표는 "현재까지 저희가 무슨 문제가 있다고 해서 딱 지적하고 보는 것은 아니기 때문에, 거기서 혹시 문제가 제기되면 그것은 당도 관여할 수밖에 없는 부분"이라며 "문제가 제기되면 조금 더 깊이 들여다보겠다"고 했다.
그러면서 "당과 관련된 여러 가지 계약 관계에 있는 부분이 정치적인 어떤 내용과 연관되는 그런 방식은 좀 적절치 않다"고 덧붙였다.
allpass@newspim.com