日 다카이치, 개각 발표...재무·외무·방위 핵심 각료 유임

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 다카이치 사나에 일본 총리가 개각을 발표했다. 이번 개각은 정권의 핵심 인선을 대부분 그대로 유지하면서 정책의 연속성을 강조하는 한편, 연립 파트너인 일본유신회의 첫 입각을 통해 여권 공조를 한층 강화하는 진용을 갖췄다.

다카이치 총리는 17일 제2차 개조 내각의 각료 명단을 발표했다. 기하라 미노루 관방장관을 비롯해 가타야마 사츠키 재무상, 모테기 도시미쓰 외무상, 고이즈미 신지로 방위상, 아카자와 료세이 경제산업상, 기우치 미노루 경제재정상, 오노다 키미 경제안보상, 우에노 겐이치로 후생노동상 등이 유임됐다.

정권 운영의 핵심 축을 유지하면서 기존 정책을 이어가겠다는 메시지가 분명한 인사로 풀이된다.

특히 재무·경제 분야의 연속성이 눈에 띈다. 가타야마 재무상과 기우치 경제재정상, 아카자와 경제산업상을 모두 유임시켜 경제 정책의 큰 방향을 유지했다.

다카이치 정권은 올가을 임시국회에서 소비세 감세 관련 법안 처리를 추진하고 있어, 경제·재정 정책을 담당하는 핵심 각료를 교체하지 않은 것은 향후 정책 추진력을 확보하려는 인사로 해석할 수 있다.

외교·안보 라인도 큰 변화가 없다. 모테기 외무상과 고이즈미 방위상이 자리를 지키면서 외교와 방위 정책의 연속성을 택했다. 특히 올해 말 국가안보전략 등 안보 관련 3대 문서 개정을 앞두고 있어 방위상 유임은 정책의 지속성을 고려한 인사로 해석된다.

다카이치 사나에 일본 총리 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 일본유신회, 처음으로 각료 배출

이번 개각에서 가장 큰 변화 가운데 하나는 일본유신회의 입각이다.

연립 여당인 일본유신회에서는 전 간사장인 나카츠카 히로시가 규제개혁 등을 담당하는 각료로 입각한다. 지난해 10월 다카이치 정권 출범 당시 유신회는 각료를 내지 않고 '각외 협력'에 머물렀지만, 이번 개각을 계기로 처음으로 내각에 들어가게 됐다.

유신회가 담당하는 핵심 분야는 규제개혁과 행정개혁이다. 유신회는 그동안 규제개혁과 행정개혁을 자신들의 주요 정책 분야로 내세워 왔다. 다카이치 정권으로서는 유신회를 단순한 외부 협력 세력이 아니라 내각 안에서 정책 책임을 공유하는 파트너로 끌어들인 셈이다.

이는 가을 임시국회에서 추진할 소비세 감세 관련 법안과 함께 국정 운영의 중요한 변수다. 유신회는 연립 과정에서 소비세 감세와 중의원 의원 정수 삭감 등의 법안 추진에 협력하기로 했다.

◆ '포스트 다카이치' 주목받던 하야시, 각료에서 제외

이번 인사에서 가장 정치적인 관심을 끄는 인물은 하야시 요시마사 전 총무상이다.

하야시는 지난해 자민당 총재 선거에서 다카이치 총리와 경쟁했던 인물로, 그동안 총무상으로 내각에 참여해왔다. 그러나 이번 개각에서는 총무상에서 물러나며 각료 명단에서 빠졌다. 후임 총무상에는 후지이 히사유키가 기용됐다.

반면 지난해 총재 선거에서 다카이치 총리와 경쟁했던 고이즈미 방위상과 모테기 외무상은 각각 자리를 유지했다. 자민당 내 주요 인사들을 폭넓게 요직에 남겨두면서도 하야시 전 총무상은 내각 밖으로 이동시킨 것이다. 내년 예정된 자민당 총재 선거를 앞두고 당내 역학이 어떻게 움직일지 주목되는 대목이다.

다만 이번 인사를 특정 경쟁자를 배제하기 위한 조치라고 단정하기보다는, 다카이치 총리가 주요 정책의 연속성을 유지하면서 동시에 당내 주요 인사들의 역할을 재조정한 것으로 보는 것이 적절하다고 니혼게이자이는 전했다.

하야시 요시마사 관방장관(왼쪽부터), 고이즈미 신지로 농림수산상, 다카이치 사나에 전 경제안보상. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 첫 입각 인사도 대거 배치

이번 개각에서는 새 얼굴도 상당수 등장했다.

총무상에는 후지이 히사유키, 문부과학상에는 세키 요시히로, 농림수산상에는 야나 가즈오, 국토교통상에는 이바야시 다쓰노리, 환경상에는 사사카와 히로요시가 각각 기용됐다. 참의원 출신 후루카와 도시하루는 디지털상에 발탁됐으며, 야마시타 다카시 전 법무상이 법무상으로 복귀한다. 하나시 야스히로 전 법무상은 국가공안위원장, 호소노 고시 전 환경상은 부흥상에 기용됐다.

세키 요시히로 문부과학상의 입각도 눈길을 끈다. 세키는 구 아베파 소속으로 정치자금 문제 당시 논란이 있었던 의원으로, 해당 문제가 불거진 이후 첫 입각 사례가 됐다.

◆ 쇄신보다 '안정'에 무게...이제 시험대는 정책 실행

결국 이번 개각의 핵심은 '쇄신'보다는 다카이치 총리의 정책 실행을 착실히 수행하기 위한 '안정'에 가깝다는 평가다.

기하라 관방장관과 가타야마 재무상, 모테기 외무상, 고이즈미 방위상 등 정권의 핵심 인물을 그대로 두면서 경제·외교·안보 정책의 연속성을 확보했다. 동시에 유신회의 첫 입각과 새로운 각료들을 통해 정책 추진에 필요한 폭을 넓혔다.

이제 다카이치 2기 내각의 첫 시험대는 가을 임시국회다. 정부는 소비세 감세 관련 법안 등을 추진할 예정이며, 연말에는 국가안보전략 등 안보 관련 3대 문서 개정도 예정돼 있다.

유신회의 입각으로 연립 여권의 책임 범위가 넓어진 만큼, 앞으로는 개각 자체보다 이들 정책을 실제로 어떻게 조율하고 입법으로 연결하느냐가 정권 운영의 핵심 변수가 될 전망이다.

다카이치 1기 내각 각료들 [사진=로이터 뉴스핌]

goldendog@newspim.com