조현 "대미 투자 일정 지연은 한·미 이견 아닌 국내절차 문제"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교장관이 17일 대미 투자 일정 지연은 국내 절차 문제라고 했다.
- 그는 18일 미 국무장관과 회담에서 관련 사안을 점검하겠다고 했다.
- 호르무즈 파병과 핵잠수함 협의는 국익 우선으로 신중히 추진하겠다고 했다.
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"호르무즈 파병, 안전과 자유항행 우선적 검토"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 17일 대미 투자 발표 일정이 미뤄진 것에 대해 "한·미 간 이견이 있다기보다 국내 절차적 문제를 확실히 하기 위한 것이라고 알고 있다"고 밝혔다.
조 장관은 이날 한·미 외교장관회담을 위해 미국 워싱턴DC로 출국하기 전 인천국제공항에서 기자들과 만나 이같이 말했다. 조 장관은 18일 마코 루비오 미 국무장관과의 회담에서 이 문제가 논의되느냐는 질문에 "전체적으로 양국 관계를 점검하는 과정에서 나올 것"이라고 밝혔다.
조 장관은 또 "우리가 할 수 있는 것은 분명하게 미국 측에 설명하겠지만, 어떤 이슈든 국익에 반하거나 우리 입장과 다른 것은 아주 상세하게 설명하고 분명한 입장을 견지할 예정"이라고 강조했다.
미국이 요청한 호르무즈 해협 파병 문제에 대해서는 "아직 정해지지 않았고 여러 가지 요소들을 감안해 검토 중"이라며 기존의 입장을 재확인했다. 조 장관은 "국제적 협력에는 참여하되 우리 국민의 안전과 호르무즈 해협의 자유항행을 우선적으로 검토한다는 입장을 가지고 있다"고 부연했다.
한·미 정상회담 합의 사항인 핵잠수함 보유·원자력 협력 등의 후속 협의에 대해서는 "그동안 실무진에서 협의를 계속해 왔다"면서 "가급적 조속히 추진해 나간다는 방향으로 협의하려 한다"고 말했다.
북·미 대화 재개 시 한국의 역할에 대해 조 장관은 "(한국) 정부가 '패싱'당할 일은 없다"면서 "북·미 관계에 있어 어떤 돌파구가 마련된다면 우리 정부로서도 환영할 일"이라고 말했다.
opento@newspim.com