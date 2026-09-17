쿠팡, 화천 주민·북한이탈주민 600여명에 건강검진 제공

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 16일 화천군서 600여명 건강검진을 했다
- 제2하나원서 주민·북한이탈주민에 의료서비스를 제공했다
- 지역사회 개방 앞두고 교류 확대 취지로 열렸다
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제2하나원 개방 앞두고 진행
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 강원특별자치도 화천군에서 지역주민과 북한이탈주민 등 600여명을 대상으로 찾아가는 건강검진 서비스를 제공했다고 17일 밝혔다.
지난 16일 화천군 제2하나원 체육관에서 열린 '쿠팡 온동네 케어'에는 제2하나원과 화천군, 대한중앙의료봉사회가 함께했다. 어린이·청소년 200여명을 포함한 지역주민 550여명과 북한이탈주민 50여명이 참여했다.
대한중앙의료봉사회 소속 의사와 한의사, 치과의사, 약사 등 의료진 40명이 진료를 맡았다. 혈액검사·수액주사 등 의과 진료와 치과·한의과 진료, 골밀도 검사, 치매·우울검사, 아동 성장 발달 검사 등을 제공했다.
현장에서는 주민들의 기념사진을 촬영하고 인화해 선물하는 '이동식 사진관'도 운영했다.
이번 행사는 제2하나원의 지역사회 개방을 앞두고 마련됐다. 의료시설 이용이 쉽지 않은 화천 주민에게 의료서비스를 제공하고 북한이탈주민과 지역사회의 교류 기회를 넓히려는 취지다. 제2하나원은 지역사회에 정착한 북한이탈주민과 지역주민을 지원하는 공간으로 개방을 추진하고 있다.
개회식에는 장영철 쿠팡 사회공헌실 전무와 김남중 통일부 차관, 김영일 제2하나원장, 김세훈 화천군수, 이은우 대한중앙의료봉사회 회장 등이 참석했다. 한기호 국회의원은 영상 축사를 전했다.
kji01@newspim.com