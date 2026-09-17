상미당홀딩스, 추석 맞아 전국 29개 복지기관에 온정

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 17일 추석 맞아 나눔활동을 시작했다.
- 전국 29개 복지기관에 제품 기부와 봉사를 진행했다.
- 임직원은 명절놀이·배식하며 온정을 전했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 상미당홀딩스가 추석을 맞아 전국 사업장 인근 복지기관을 대상으로 제품 기부와 봉사활동을 펼친다.
상미당홀딩스는 지난 14일부터 오는 23일까지 전국 29개 복지기관에서 지역 맞춤형 나눔 활동을 진행한다고 17일 밝혔다.
계열사 임직원으로 구성된 해피봉사단은 지난 16일 서울 양재노인종합복지관에서 어르신 200명과 인절미 만들기, 한가위 운동회 등을 진행하고 명절 특식을 배식했다.
삼립은 서울·경기·충청·경상 지역 복지기관 14곳에 햄 세트와 올리브오일, 빵 등 약 6000개 제품을 지원한다. 파리크라상은 성남과 강원 지역 복지기관에 구움과자와 롤케이크, 쌀 등을 전달한다.
비알코리아는 충북 음성의 국가유공자 가정에 햄 세트를 지원하고, SPC GFS는 명절 식품 꾸러미를 제작해 양재종합사회복지관에 전달했다. SPL과 섹타나인, SPC PACK도 보육·복지시설에 제품을 지원하고 장애인·아동 돌봄 봉사에 참여한다.
nrd@newspim.com