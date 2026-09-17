한국투자부동산신탁, '성산동 도심복합개발사업' 수행 위한 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 한국투자부동산신탁이 17일 성산동 개발 MOU를 맺었다
- 성산동 67번지에 1365세대 주거단지를 짓는 사업이다
- 신탁 전문성으로 리스크를 줄이고 사업성 검토를 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자부동산신탁은 17일 서울 마포구 성산동 67번지 일원에 추진 중인 '성산동 도심복합개발사업' 수행을 위해 성산동 도심복합개발 추진준비위원회와 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 협약은 사업 초기 단계부터 신탁 방식의 전문성과 자금 조달 구조화 능력을 접목해 리스크를 최소화하고, 안정적인 개발 방향을 조기 정립하기 위해 추진됐다.
양측은 MOU를 바탕으로 성공적인 사업 추진을 위한 업무 지원과 단계별 사업성 검토 및 최적의 개발계획 수립, 투명하고 효율적인 사업관리 구조 검토 등에 적극 협력하기로 합의했다.
성산동 도심복합개발사업은 마포구 성산동 67번지 일원에 1365세대 규모의 주거단지와 생활편의시설을 건립하는 대규모 도심 주택공급 프로젝트다.
해당 대상지는 성서중학교가 인접해 교육 여건이 우수하고, 성산근린공원이 도보권에 위치해 도심 속 쾌적한 자연환경을 갖추고 있다. 또한 마포구 평생학습센터, 마포중앙도서관 등 풍부한 문화·복지 인프라가 조성돼 있다.
교통 여건도 주요 입지 요소로 꼽힌다. 월드컵북로와 성산로 등 주요 도로를 이용할 수 있고 내부순환도로와도 연결돼 서울 주요 지역으로 이동하기 편리한 교통망을 갖추고 있다.
박민규 한국투자부동산신탁 본부장은 "이번 MOU를 계기로 추진위원회와 긴밀하게 협력하며 당사의 축적된 전문 역량을 다각도로 지원하는 것은 물론, 1365세대 대단지가 주변 환경과 아름답게 조화를 이루며 마포구의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 실무 전반을 속도감 있게 이끌어 가겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com