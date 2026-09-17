우리금융, 8월까지 생산적금융 25.3조 공급…올해 목표 초과 달성

AI 핵심 요약beta
- 우리금융이 16일 임종룡 회장 주재 협의회를 열었다
- 지방·중소기업 지원 확대와 포용금융 점검을 논의했다
- 8월까지 생산적금융 25조3000억원을 공급했다
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포용금융 2.2조원 공급, 장기연체채권 2800억원 소각 추진
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리금융그룹이 지난 16일 본사에서 임종룡 회장 주재로 '9월 첨단전략산업금융협의회'를 열고 지방 및 중소기업 대상 자금 공급과 투자 활성화 방안을 논의했다.
이날 협의회에서는 그룹의 생산적·포용금융 추진 현황을 점검하고 부문별 우수 사례를 공유했다.
생산적금융 부문은 지방과 중소기업 지원 확대 및 투자 활성화 방향을 다뤘다. 포용금융 부문은 서민금융 실적, 개인신용대출 연 7% 금리상한제, 생활비대출 현황, 장기연체채권 소각 일정을 점검했다. 아울러 생산적금융 지원을 위한 인공지능 전환(AX) 과제와 역량 내재화 방안도 논의됐다.
우리금융은 8월까지 생산적금융 부문에서 투자 1조5000억원, 융자 23조8000억원 등 총 25조3000억원을 공급했다. 이는 '미래동반성장 프로젝트'의 생산적금융 5개년 목표 대비 35.7%, 올해 목표 대비 116.3%에 달하는 실적이다.
투자 부문에서는 국민성장펀드 참여와 모험자본 공급을 확대하고 있다. 우리은행이 발굴한 2200억원 규모 'CJ 4D 플렉스 프로젝트 펀드'는 지난달 국민성장펀드 기금운용심의회 승인을 마쳤다. 오는 10월 국민성장펀드(500억원)와 우리금융(650억원) 출자를 통해 펀드가 결성된다. 우리투자증권은 8월까지 모험자본 3651억원을 집행해 목표를 180% 초과 달성했다.
아울러 생산적금융 관련 AX 과제 75건 중 여신심사, 리스크관리, 기업영업지원 등 13건의 개발을 완료해 업무 효율성을 높이고 있다.
포용금융 부문에서는 8월까지 서민금융 9500억원, 중금리대출 7900억원, 소상공인대출 4300억원 등 총 2조2000억원을 공급했다. 우리은행의 '개인신용대출 연 7% 금리상한제'는 8월 말까지 약 7만5000명에게 총 30억원의 이자 경감 혜택을 제공했다. '우리WON Dream 생활비대출'은 8월 말까지 7200명에게 총 555억원을 지원했다.
금융취약계층 지원을 위한 장기연체채권 소각도 추진한다. 우리은행은 상반기 장기연체채권 424억원을 소각한 데 이어 9월 말 1200억원을 추가 소각할 예정이다. 우리카드 소각분 1200억원을 포함해 그룹 차원에서 총 2800억원 규모의 채권을 소각한다.
우리카드는 서민금융진흥원과 '(가칭) 희망 DREAM 카드' 출시를 준비 중이다. 우리미소금융재단은 8월까지 1303명에게 102억원을 공급했으며, 올해 김해, 전주, 양천 등 3개 지점을 신설해 접근성을 높였다.
임종룡 우리금융그룹 회장은 "생산적금융 성과를 바탕으로 지방과 기술력을 갖춘 중소기업으로 지원 폭을 넓혀야 한다"며 "포용금융 역시 경제적 어려움을 겪는 고객에게 필요한 자금이 제때 전달되도록 속도감 있게 추진해달라"고 당부했다.
eoyn2@newspim.com