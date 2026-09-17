금감원, 美 금리 인상에 시장점검…외국인 자금유출·환율 변동성 대비

AI 핵심 요약beta
- 금융감독원이 17일 금리 인상 대응 점검회의를 열었다.
- 미 연준 금리 인상에 외국인 자금 유출과 환율 변동성을 살폈다.
- 금융회사 외화유동성 관리와 취약차주 지원을 강화하기로 했다.
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증권사·여전사 차환리스크, 금융사 외화유동성 점검
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원이 미국 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인상에 따른 외국인 자금 유출과 원·달러 환율 변동성 확대 가능성을 점검하고 금융회사 외화유동성 관리 강화에 나선다.
금융감독원은 17일 이찬진 원장 주재로 '금융상황 점검회의'를 열고 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 기준금리 0.25%포인트(p) 인상에 따른 금융시장 동향과 대내외 리스크 요인을 점검했다.
미 연준은 기준금리를 기존 연 3.50~3.75%에서 3.75~4.00%로 0.25%p 인상했다. 미국의 기준금리 인상은 2023년 7월 이후 3년 2개월 만이다.
이 원장은 "최근 중동지역 불안 지속에 따른 국제유가 상승과 주요국 국채금리 상승 등 대외 여건의 불확실성이 높은 상황"이라며 "미국 금리 인상은 글로벌 금리와 자금흐름, 환율 등에 광범위한 영향을 미치는 만큼 국내 금융시장과 금융산업에 대한 파급효과를 살펴보고 변동성 확대에 철저히 대비해야 한다"고 강조했다.
금감원은 우선 미국 금리 인상에 따른 외국인 자금 유출과 인공지능(AI) 투자 둔화 가능성 등으로 국내 증시 변동성이 확대될 가능성을 점검한다. 특히 개인투자자의 고위험 상품 쏠림과 신용거래 추이를 지속적으로 살펴볼 방침이다.
지난 14일부터 한국거래소가 오후 4시부터 8시까지 애프터마켓을 운영하면서 거래량 분산으로 증시 변동성이 커질 수 있다는 지적도 함께 점검한다.
달러/원 환율 변동성이 다시 확대될 가능성에 대비해 금융회사의 외화유동성도 선제적으로 관리하기로 했다. 일본의 기준금리 인상 가능성이 높은 만큼 엔화 강세와 이에 따른 외국인 투자자금 흐름 변화에도 대비한다.
회사채와 단기자금시장 등 기업의 자금조달 여건도 점검한다. 특히 자금조달에 어려움이 커질 수 있는 중·저신용등급 및 비수도권 기업에 생산적 금융 자금이 공급되도록 유도할 계획이다.
금리 상승에 따른 가계와 기업 차주의 부담도 점검한다. 새희망홀씨와 중금리대출 공급을 확대하고 중·저신용자 등 취약차주에 대한 채무조정을 활성화하는 등 자금 공급이 원활하게 이뤄지도록 지원한다.
아울러 시중 유동성 축소에 따라 발생할 수 있는 증권사와 여신전문금융회사의 차환 리스크를 점검하고 보험사의 자산·부채관리(ALM)를 강화해 금리 상승에 따른 손실 확대 가능성에도 대비할 방침이다.
이 원장은 "대내외 금융시장 여건의 불확실성이 높은 만큼 시장 상황 변화에 대비해 관련 대응체계를 지속적으로 점검·유지해야 한다"며 "이상징후 발생 시 관계기관과 긴밀히 공조해 시장안정 조치를 시행하는 등 적극 대응해달라"고 당부했다.
romeok@newspim.com