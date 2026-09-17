삼천포 인근 해상서 60대 남성 조업 중 바다 빠져 숨져

AI 핵심 요약beta
- 경남 사천서 17일 60대 어선 선장이 숨졌다
- A씨는 삼천포대교 인근서 홀로 조업 중 추락했다
- 해경은 목격자 조사와 원인 파악을 진행 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천 앞바다에서 홀로 조업하던 60대 어선 선장이 바다에 빠져 숨지는 사고가 발생했다.
경남 사천해양경찰서는 17일 오전 사천시 삼천포대교 인근 해상에서 조업 중이던 60대 남성이 바다에 추락해 숨졌다고 밝혔다.
사천해경에 따르면 이날 오전 7시 50분께 삼천포대교 인근 해상에서 익수자가 발생했다는 신고가 접수됐다.
신고를 받은 사천해경 구조대와 사천파출소는 곧바로 현장으로 출동해 의식이 없는 A(60대)씨를 발견하고 심폐소생술 등 응급조치를 했다.
A씨는 팔포항에 대기 중이던 119구급대에 인계돼 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨진 것으로 전해졌다.
해경 조사 결과, A씨는 이날 오전 7시께 혼자 조업을 하기 위해 2.99t급 연안통발어선 B호를 타고 출항한 것으로 파악됐다. 당시 승선원은 A씨 1명이었던 것으로 확인됐다.
A씨가 어선에서 바다로 추락하는 상황을 목격한 신고인이 이를 해경에 알린 것으로 전해졌다.
사천해경은 목격자와 관계자 등을 상대로 추락 과정과 사고 원인을 조사 중이다. 선박 안전관리 실태도 함께 점검할 계획이다.
m25322532@newspim.com