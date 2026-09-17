교보증권, 업무 효율성을 높이기 위한 그룹웨어 성능 개선

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 교보증권은 17일 그룹웨어 서버 성능을 개선하고 사용자 중심의 업무 환경 고도화를 추진한다고 밝혔다.
교보증권에 따르면 이번 개편은 AI 시스템을 연동한 업무 지원 강화와 UI·UX 개편을 통해 임직원의 사용 편의성을 높이는 데 중점을 뒀다.
전자결재 시스템에는 AI 문서 작성 기능을 도입했으며, 이메일은 AI가 자동으로 핵심 내용을 요약해 문서 확인과 검토에 드는 시간을 줄였다.
사내 통합검색은 다중 검색과 연산자를 활용한 조건 검색으로 정확도를 높였다. 오탈자 자동 보정과 유사어 검색, 인기·추천 검색어 기능도 함께 제공한다.
UI·UX도 전면 개편해 화면 가독성을 높이고 장시간 이용에 따른 시각적 피로를 줄이는 등 보다 편리한 업무 환경을 구축했다.
교보증권 관계자는 "임직원이 일상 업무에서 체감할 수 있는 편의 기능을 중심으로 개편했다"며 "사용 현황과 의견을 바탕으로 그룹웨어 기능을 지속 고도화해 나가겠다"고 말했다.
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