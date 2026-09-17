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[오늘의 차트] 연준 종착역에 대한 의구심

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AI 핵심 요약

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  • 애틀랜타 연은 GDP나우가 16일 미국 3분기 성장률을 5.1%로 상향했다
  • 연준은 성장률과 물가 전망을 높이며 강한 경제를 금리인상 배경으로 들었다
  • 시장금리는 추가 인상 가능성을 반영해 연말 4.5% 도달 확률을 39%로 봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = # 5.1% 속도

현지시간 16일 미국 애틀랜타 연방준비은행의 성장률 추정 모델 'GDP나우'는 미국 경제가 3분기 들어 전기비 연율(SAAR)기준으로 5.1%의 실질 성장세를 구가한다고 봤다. 직전 추정치 4.1%에서 대폭 상향됐다. 지난 1분기 2.1%에서 2분기 1.5%로 둔화했던 미국의 성장세가 3분기 급가속 양상을 보이는 것 같다는 이야기다. 이 속도가 4분기에도 유지될 가능성은 낮지만, 연간으로 2% 중후반의 성장세는 가능해 보인다

간밤(16일) 연준 정책위원들은 올해 성장률 예상치를 석달전 2.3%에서 2.4%로 높여잡았다. 개인소비지출(PCE) 물가상승률 전망치는 3.6%에서 3.7%로 상향했다. 이들의 전망대로면 올해 미국 경제는 명목으로 6.1% 성장세 속에 있다. GDP나우의 속보성 추정치는 명목 성장률의 상단이 7%대까지 열려 있음을 시사한다.

케빈 워시 연준 의장이 이날 정책금리 인상(25bp인상)의 첫 번째 이유로 꼽은 것도 석달전 예상한 것보다 '강한' 경제였다.

미국 현지시간 2026년 9월16일, 애틀랜타 연방준비은행의 GDP나우는 미국 경제(실질 GDP)가 2026년 3분기 들어 전기비 연율기준으로 5.1% 속도로 성장하고 있다고 추정했다. [사진=애틀랜타 연방준비은행]

# 금융환경과 중립금리

금융시장 벤치마크인 미국의 10년물 명목 국채 금리는 5.0%를 넘어섰지만, 현재 명목으로 6~7%로 추정되는 경제 성장 속도에 비하면 100bp 이상 낮다. 이는 미국의 시장금리가 경제에 급제동을 걸 만큼 긴축적이지 않다는 의미다.

아래는 시카고 연방준비은행이 매주 공개하는 미국의 금융환경지수다. 해당 그래프가 음(-)의 영역 깊숙한 곳으로 내려갈수록 금융환경이 완화적임을 의미한다. 9월11일 기준 해당 지수는 마이너스 0.56을 나타내 2022년 1월 이후 최저치를 기록했다 - 금융환경이 4년 8개월래 가장 완화적임을 보여준다.

시카고 연방준비은행이 산출하는 미국의 금융환경지수 추이 [사진=시카고 연방준비은행]

워시 의장도 이날 연방시장공개위원회(FOMC) 회의 직후 기자회견에서 "금융환경이 제약적이라고 말하기는 어렵다"며 "그래서 우리는 완화를 일부 제거한 것"이라고 설명했다. 연준의 정책금리는 아직 중립 수준에 도달하지 않았으며, 이번 금리인상에도 여전히 완화적 환경 속에 있다는 뉘앙스다.

지난 10일 워시 의장의 멘토이자, 헤지펀드업계 거물 스탠리 드러켄밀러는 "연준 내에서 지금의 연방기금금리(정책금리)가 긴축적이라고 계속 말하는 위원들은 정말 터무니없다"고 일갈한 바 있다. 워시 의장은 이날 스승의 생각에 공감을 표한 셈이다.

연준 정책위원들도 중립금리(longer-Run Rate) 추정치 중간값을 3.2%로 높여잡아, 당장 금리를 올리지 않으면 연준의 정책기조가 더 완화적이게 될 것이라고 웅변했다.

미국 연방준비제도 정책위원들이 제시하는 중립금리 추정치(중간값) 추이 [사진=연방준비제도]

# 종착역에 대한 의구심

연준 정책위원들이 제시한 정책금리 전망치의 분포, 즉 점도표는 "연준이 연내 금리를 한 차례만 더 인상(+25bp)하고 내년에는 금리를 계속 동결한 뒤 2028년부터 다시 금리를 인하하는" 경로를 제시했다.

반면 머니마켓 시장의 '익일물 금리 스와프(OIS)' 곡선은 여전히 내년 3분기까지 연준의 정책금리가 세 차례(75bp) 더 추가 인상될 가능성을 가격에 반영하고 있다.

기간을 연내로 좁혀보면, 연방기금금리 선물시장은 연준이 연내 금리를 두 차례(25bp+25bp) 추가 인상할 가능성, 즉 남은 두 차례 회의(10월과 12월 FOMC)에서 연달아 금리를 인상할 가능성을 39%의 확률로 가격에 반영중이다.

해당 확률은 - 올해 연말 연준 정책금리 목표 상단이 4.5%에 도달할 확률은 - 하루 전의 29%, 1주일 전의 10%, 한달 전의 3%에서 대폭 높아진 것이다.

2026년 9월16일 FOMC 회의 직후, 연방기금금리 선물시장 참여자들은 연준이 연내 금리를 두 차례(25bp+25bp) 더 인상할 가능성, 즉 남은 두 차례 회의(10월과 12월 FOMC)에서 연달아 금리를 인상할 가능성을 39%의 확률로 가격에 반영했다. [사진= CME FedWatch]

제프리 건들락 더블라인캐피털 최고경영자(CEO)는 연준이 이번에 25bp가 아니라 50bp인상했어야 했다며 이번 조치는 시장에 강력한 충격을 주고 상황을 종료시키는 '스턴 앤드 던(Stun and Done)' 방식이었어야 했다"고 주장했다. 이어 "나라면 일단 50bp 올린 뒤 경제 지표 추이를 지켜봤을 것"이라고 했다.

연준의 소심함 혹은 신중함이 나중에 더 많은 금리인상을 불러올지 모른다는 생각이 녹아있다.

osy75@newspim.com

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美, 3년만에 기준금리 0.25%P 인상 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed)가 16일(현지시간) 3년여 만에 기준금리를 올렸다. 연내 추가 인상 가능성도 함께 열어뒀다.  연준은 이날 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마친 뒤 기준금리 목표 범위를 3.75~4.00%로 0.25%포인트 인상한다고 발표했다. 표결은 12대 0 만장일치였다. 연준이 금리를 올린 것은 지난 2023년 7월 이후 처음이다. FOMC는 성명에서 "오늘의 정책 조치는 위원회의 2% 목표로 더 빠르게 돌아가는 것을 뒷받침할 것"이라고 밝혔다. 금리를 올리지 않으면 물가가 목표치로 내려오는 데 더 오래 걸린다는 뜻이다. 이어 "위원회는 물가 안정을 반드시 달성할 것"이라고 못 박았다. ◆ 워시 "성장은 높고, 문제는 물가"…추가 인상 무게 케빈 워시 연준 의장은 회의 후 기자회견에서 경제 판단부터 정리했다. 그는 "최근 몇 주만 놓고 봐도 광범위하게 정의한 지표들이 경제가 실제로 강해졌음을 말해준다"며 "기저 성장세가 더 높다"고 말했다. 이어 "문제는 물가"라며 "물가 안정은 5년 반 넘게 문제였다"고 지적했다. 최근 지표를 두고는 "6개월 기준으로든 12개월 기준으로든 3%를 넘는 상승률을 기록하는 항목이 여전히 너무 많다"고 말했다. 7월 동결 이후 무엇이 바뀌었느냐는 질문에는 세 가지를 들었다. 경제가 강해졌고, 올여름 물가 흐름이 시험을 통과하지 못했으며, 지정학적 상황에 대한 판단이 달라졌다는 것이다. 워시 의장은 "이 세 가지가 오늘의 확고한 만장일치 결정으로 이어졌다"고 설명했다. 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.09.17 mj72284@newspim.com 이날 연준은 추가 인상 여지도 열어뒀다. 워시 의장은 현재 금리가 긴축적이냐는 질문에 "금융 여건을 긴축적이라고 표현하기 어렵다고 말해 왔다"며 "지난 이틀간 회의 테이블에서 들어보니 동료들도 그렇게 표현하기를 어려워했다"고 답했다. 이번 인상에 대해서도 "완화를 한 단위 걷어낸 것"이라고만 규정했다. 연속 인상이 필요한지에 대해서는 답을 거부했다. 시장에 방향을 제시하지 않겠다는 새 방침을 지키겠다는 이유에서다. 그는 "데이터 포인트는 노이즈가 많고, 데이터 포인트 의존은 위험한 집착"이라고 말했다. 물가를 잡기 위해 고용을 희생해야 하느냐는 질문에는 "실업률이 기본적으로 완전고용에 부합하는 수준에서 움직이고 있다"며 "목표를 달성하기 위해 노동시장에 해를 끼쳐야 한다고 생각하지 않는다"고 답했다. 함께 공개된 점도표에서는 위원 16명이 올해 안에 최소 한 차례 추가 인상을 예상했다. 6월에는 올해 두 차례 이상을 점친 위원이 6명에 그쳤다. 연말 기준금리 전망 중간값은 4.1%로 6월의 3.8%에서 올랐다. 2027년 중간값은 추가 인상이 없는 것으로 나타났으나 8명은 현 수준보다 0.25%포인트 더 높은 금리를 선호했다. 워시 의장은 6월에 이어 이번에도 전망을 제출하지 않아 19명 중 18명의 점만 찍혔다. 금리를 올렸는데도 물가가 2%로 돌아가는 시점은 오히려 1년 밀려 2029년으로 제시됐다. 성명이 "더 빠른 복귀"를 말한 것과 어긋난다는 지적에 워시 의장은 "쉽게 정리하자면 그것은 내 전망이 아니다"라며 "동료 18명의 전망이고 나는 그것을 충실히 전달했을 뿐"이라고 답했다. LPL파이낸셜의 제프리 로치 수석이코노미스트는 "이번 경제전망 요약 전반에 매파적 색채가 깔려 있다"고 진단했다. ◆ 트럼프 압박엔 "우리 차선 지킨다" 이번 결정은 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구와 정면으로 어긋난다. 트럼프 대통령은 최근 연준이 금리를 내리지 않으면 무역 전쟁을 확대하겠다고 위협했고, 지난 13일에는 미국의 차입 비용이 세계에서 가장 낮아야 한다는 주장을 되풀이했다. 워시 의장은 연준 독립성에 대한 시험이라는 시각을 어떻게 보느냐는 질문에 "대통령과의 대화에 대해서는 드릴 말씀이 없고, 나는 월가 뉴스레터가 아니다"라고 답했다. 이어 "독립성은 양방향 도로"라며 "무역 정책과 재정 정책을 하는 이들도 자기 차선을 지키게 한다. 그래야 우리가 여기 서서 보이는 대로 말할 수 있다"고 말했다. 시장은 기자회견을 거치며 방향을 틀었다. 발표 직후 오름세를 보였던 증시는 하락 전환했고, 연준 정책 기대를 반영하는 2년물 국채 금리는 큰 폭으로 올랐다. 페더레이티드헤르메스의 캐런 마나 채권 전략가는 "긴축 위험의 상당 부분은 이미 가격에 반영돼 있고 더 큰 신호는 연준이 이것으로 충분하다고 보느냐 아니면 더 이어질 것의 시작으로 보느냐"라고 짚었다. mj72284@newspim.com 2026-09-17 04:15
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'수시접수 먹통' 250명 이상 구제 가능할까 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 최교진 교육부 장관이 2027학년도 대학 수시모집 원서접수 시스템 장애와 관련해 실제 구제 대상 수험생이 250명을 넘어설 것으로 예상한다고 밝혔다. 최 장관은 16일 국회 교육위원회 전체회의에서 강경숙 조국혁신당 의원이 구제 대상 수험생 규모를 묻자 "현재 저희가 파악한 것으로는 한 250명 정도 이상이 될 것으로 생각한다"고 말했다. 최교진 교육부 장관이 12일 서울 여의도 국회에서 열린 교육위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 당초 교육부는 장애가 발생한 시간대에 접속하거나 원서 작성을 진행한 기록 등을 토대로 구제 가능성이 있는 수험생을 최대 1200여 명으로 추산했다. 이후 별도로 구제 신청을 접수한 뒤 수험생별 접속 기록과 원서 작성 이력 등을 확인해 실제 장애로 원서접수를 완료하지 못했는지 심사하고 있다. 이 과정에서 구제 요건에 해당하는 수험생 규모가 당초 추산치보다 크게 줄어든 것으로 보인다. 교육부는 이날부터 특별조사반을 가동해 장애 발생 원인뿐 아니라 원서접수 대행업체의 사전 대비와 사후 대응이 적절했는지까지 점검하기로 했다. 시스템 장애의 원인과 대응 과정 전반을 들여다보기 위한 특별조사에도 들어갔다. 조사 대상에는 장애 발생 경위와 업체의 사전 점검 체계, 장애 발생 이후 조치뿐 아니라 원서접수 시스템의 운영 구조 전반이 포함될 예정이다. 최 장관은 특별조사반 구성에 대해 "전문성이 있는 분들을 전체적으로, 회계 담당까지 포함해서 구성해 철저하게 해보려고 한다"고 설명했다. jane94@newspim.com 2026-09-16 15:04

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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