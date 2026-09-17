토스뱅크 아이통장, 저금통 잠금 기능 추가

AI 핵심 요약beta
- 토스뱅크가 17일 아이통장에 저금통 잠금 기능을 도입했다
- 아이가 목표 금액을 정해 출금을 제한하고 스스로 해제하도록 했다
- 보호자는 잠금을 풀 수 없고 자동모으기와 리포트도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스뱅크는 아이통장 서비스의 '이자 받는 저금통'에 잠금 기능을 신규 도입했다고 17일 밝혔다.
잠금 기능은 아이가 목표 금액을 정한 뒤 저금통 잔액을 잠가 출금을 제한하는 방식으로 작동한다. 아이가 직접 해제하거나 미리 정한 목표 금액에 도달하면 풀린다. 해제 버튼을 누르면 60초간 화면을 눌러야 하는 '명상타임'을 거쳐야 하므로 충동적인 인출을 방지할 수 있다.
보호자는 자녀가 설정한 잠금을 풀 수 없도록 설계됐다. 아이가 자신의 저축 목표와 규칙을 스스로 지킬 수 있도록 한 것이다. 정해진 주기에 맞춰 자동으로 돈이 저금통으로 옮겨지는 '자동모으기' 기능도 함께 제공된다.
토스뱅크는 지난해 11월부터 아이통장 보호자에게 자녀의 한 달치 소비 흐름을 요약한 '자녀 활동 리포트'를 제공해왔다. 지금까지 약 570만 건을 제공했다. 이번 기능 확대로 아이들이 돈을 쓰고 모으는 것에서 나아가 모은 돈을 지키는 경험까지 할 수 있게 된다.
아이통장은 2023년 10월 인터넷전문은행 최초로 부모가 비대면으로 자녀 계좌를 개설할 수 있도록 출시됐다. 출시 3년 만에 이용 고객이 약 130만 명에 이르렀다.
romeok@newspim.com