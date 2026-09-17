세계가 직면한 인구·가족 위기, 한국 가족문화가 대안 될까

AI 핵심 요약beta
- 한국가족단체협의회는 19일 서울서 2026 글로벌패밀리포럼을 연다.
- 포럼은 저출생·가족위기와 한국 가족문화 가치를 논의한다.
- 600여명이 참석해 가족친화 사회 전환을 모색한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 사단법인 한국가족단체협의회(상임대표 황인자)는 오는 9월 19일(토) 오후 2시, 서울 섬유센터 3층 텍스파 홀에서 '2026 글로벌패밀리포럼'을 개최한다.
인구·가족의 위기와 한국 가족문화의 가치 — 가족친화적 사회로의 전환과 미래세대의 지속가능성'을 주제로 열리는 이번 포럼은 (사)한국가족단체협의회 20개 회원단체와 160개 협력단체가 공동으로 뜻을 모아 마련한 자리다. 학계·전문가·시민단체·정책 관계자·일반 시민 등 600여 명이 참여할 예정이다.
우리나라는 2025년 기준 합계출산율 0.80명으로 OECD 회원국 중 최하위를 기록하고 있다. 청년 세대의 결혼·출산 기피, 돌봄 부담, 가족관계 약화, 세대 간 단절 등 인구·가족 위기의 구조적 요인이 지속되고 있다는 지적이 나온다.
최근 유럽에서도 출산율 하락이 이어지면서 재정과 복지 중심의 지원만으로는 저출생 문제를 해결하기 어렵다는 문제의식이 확산되고 있다.
이번 포럼은 저출생과 인구 위기의 원인을 경제적 조건뿐만 아니라 가족을 형성하고 유지하는 문화와 내용의 문제로 확장해 살펴본다. 경제적 지원의 필요성을 인정하면서도, 청년이 가족을 긍정적으로 전망하고 부모와 자녀, 세대와 세대, 남성과 여성이 서로를 보완하고 돌볼 수 있는 가족친화적 사회환경 조성이 중요하다고 포럼 측은 설명했다.
특히 삼대가 서로 돌보는 가족공동체의 전통, 효(孝)와 자애(慈愛)로 이어지는 세대 윤리, 타인을 위한 이타적 사랑의 정신 등 한국 가족문화가 지닌 내용를 현대적으로 재해석하고, 이를가 직면한 인구·가족 위기의 대안으로 발전시킬 가능성을 모색한다.
포럼은 1부 개회식과 2부 세미나로 나뉘어 오후 2시부터 4시 30분까지 진행된다. 1부 개회식에서는 황인자 상임대표의 개회사를 시작으로 베르나데트 테레즈 페르난데즈 주한필리핀대사, 윤종필 전 제20대 국회의원 겸 전 국군간호사관학교 교장이 축사를 전한다. 이어 문현진 피스재단(GPF) 세계의장이 '가족의 위기를 넘어: 전통적 한국 가족 이상의 보편성과 중요성'을 주제로 특별강연을 진행한다.
특별강연 후에는 K-가족 합창단 공연과 패밀리 퍼포먼스가 이어진다. 참가자들은 각자의 가족사진을 한반도 조형물에 부착하며 가족에서 출발한 사랑과 책임이 세계로 확산되는 모습을 함께 완성하고, 가족 내용 회복을 위한 실천 의지를 다질 계획이다.
2부 세미나에서는 한국 가족문화의 현대적 내용와 저출생 정책의 패러다임 전환을 주제로 두 편의 발표가 진행된다. 유경명 휴먼앤패밀리연구소 소장은 '한국 가족문화의 현대적 의의와 부모·가정 중심 인성교육 모델'을 주제로 가정을 인성교육의 출발점으로 보는 교육 모델을 발표한다.
최은실 소비와내용연구소 소장 겸 고려대학교 겸임 교수는 '저출생 인구위기 극복을 위한 패러다임 전환: 경제적 지원을 넘어 가족 중심 문화로'를 주제로 국내외 저출생 정책의 성과와 한계를 진단하고, 가족의 형성과 유지를 뒷받침하는 사회문화적 정책의 필요성을 제안한다.
'2026 글로벌패밀리포럼'은 19일 오후 2시부터 4시 30분까지 진행되며 자세한 내용은 (사)한국가족단체협의회 홈페이지에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com