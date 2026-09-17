부티카 코리아타운, AXIS-Y 선보인다… GCC K-뷰티 유통 확대

AI 핵심 요약beta
- 부티카 코리아타운이 17일 AXIS-Y와 GCC·중동 판매 계약을 맺었다.
- 코리아타운은 오프라인 매장과 온라인에서 AXIS-Y를 판매했다.
- 쿠웨이트 9개점과 바레인 플래그십으로 입점 확대를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부티카의 '코리아타운(Koreatown by Boutiqaat)'이 한국 스킨케어 브랜드 AXIS-Y와 파트너십을 맺고 GCC 및 중동 지역에 AXIS-Y 제품을 공식 판매한다.
코리아타운은 이번 파트너십을 통해 AXIS-Y 제품을 오프라인 매장과 부티카 온라인 플랫폼에서 판매한다. AXIS-Y는 성분 중심의 스킨케어 제품을 선보이는 브랜드로, '다크 스팟 코렉팅 글로우 세럼(Dark Spot Correcting Glow Serum)' 등을 주요 제품으로 하고 있다.
코리아타운은 현재 쿠웨이트에 9개 매장을 운영 중이며, 최근 바레인 '더 에비뉴스(The Avenues)'에 플래그십 스토어를 개점했다. 카타르 신규 매장 개점도 앞두고 있어 GCC 주요 지역으로 오프라인 네트워크를 확장하고 있다. AXIS-Y는 향후 코리아타운의 추가 매장에 순차적으로 입점할 예정이다.
코리아타운은 매장 확장와 함께 K-뷰티 브랜드와의 협업을 이어가며 온·오프라인 유통 기반을 개선할 계획이다. 오프라인 매장에서 제품을 이용하고 온라인 플랫폼에서 구매할 수 있는 연계 환경을 구축해 K-뷰티 제품 접근성을 높인다는 방침이다.
수아 하산(Souha Hasan) 부티카 코리아타운 총괄 매니저는 "AXIS-Y와의 파트너십은 GCC 및 중동 지역 소비자들이 한국 뷰티 제품을 보다 쉽게 접할 수 있도록 하겠다는 코리아타운의 방향을 보여준다"며 "앞으로도 오프라인 매장을 이어하고 다양한 K-뷰티 브랜드를 온·오프라인 채널을 통해 소개할 계획"이라고 말했다.
코리아타운을 통해 주요 제품을 현지 소비자에게 소개하며 GCC 지역 내 판매 접점을 확장할 예정이다.
whitss@newspim.com