프레스티지바이오파마IDC, ISO 14001·45001 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 프레스티지바이오파마IDC가 17일 ISO 14001과 45001을 취득했다.
- 올해 1월 ISO 9001까지 확보해 3대 국제표준 체계를 갖췄다.
- 품질·환경·안전보건 기반 R&D 운영을 강화하겠다고 밝혔다.
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품질·환경·안전보건 경영시스템 구축
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 프레스티지바이오파마의 혁신신약 연구개발 자회사 프레스티지바이오파마IDC가 환경과 안전보건 분야 국제표준 인증을 취득했다.
17일 프레스티지바이오파마IDC는 환경경영시스템 국제표준인 ISO 14001과 안전보건경영시스템 국제표준인 ISO 45001 인증을 획득했다고 밝혔다.
ISO 14001은 기업 활동에 따른 환경 영향을 체계적으로 관리하고 지속적으로 개선하기 위한 국제표준이다. ISO 45001은 사업장 내 안전·보건 위험요인을 사전에 파악하고 관리하기 위한 국제표준이다.
프레스티지바이오파마IDC는 올해 1월 품질경영시스템 국제표준인 ISO 9001 인증을 취득했다. 이번 ISO 14001과 ISO 45001 인증을 추가하면서 품질과 환경, 안전보건 분야의 국제표준 경영시스템 인증을 갖추게 됐다.
고상석 프레스티지바이오파마IDC 대표이사는 "혁신적인 신약개발을 위해서는 우수한 연구역량과 함께 안전하고 지속가능한 연구환경을 갖추는 것이 중요하다"며 "ISO 9001에 이어 ISO 14001과 ISO 45001까지 인증체계를 확대하게 된 만큼, 품질·환경·안전보건을 기반으로 국제 수준의 R&D 운영체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
프레스티지바이오파마IDC는 프레스티지바이오파마 그룹의 혁신신약 연구개발(R&D) 자회사다. 항체 기반 혁신신약을 비롯해 차세대 치료 플랫폼과 진단기술 등을 연구하고 있다.
winter1004@newspim.com