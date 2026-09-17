[일본 특징주] SBG 회사채에 개인투자자 몰려...'고금리' 뒤에 숨은 쏠림 위험

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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 소프트뱅크그룹(SBG)이 일본 개인투자자를 대상으로 역대 최대 규모인 1조엔(약 9조원) 규모의 회사채를 발행했다. 연 4.75%라는 높은 금리에 투자자들이 몰리면서 주요 증권사의 온라인 판매 물량이 잇따라 빠르게 소진됐다.

하지만 일본 개인용 회사채 시장에서 SBG가 차지하는 비중이 지나치게 커지면서 특정 기업에 신용위험이 집중되는 문제도 부각되고 있다고 17일 니혼게이자이신문이 전했다.

17일 발행되는 이번 회사채는 만기 7년, 연 이자율 4.75%로 설정됐다. 투자 단위는 100만엔이다. 다른 일본 기업의 개인용 회사채와 비교하면 금리 차이가 상당하다. 이온이 8월 발행한 7년 만기 개인용 회사채 금리는 3.087%였다.

일본에서 데이터가 확인되는 1990년 7월 이후를 기준으로 보면, 후순위채를 제외한 개인용 회사채 가운데 SBG가 2009년 발행한 2년물의 5.1%에 이어 두 번째로 높은 수준이다.

높은 금리는 투자자들을 끌어들이는 강력한 요인이 됐다.

SBI증권은 1000억엔어치를 인수해 온라인으로 판매했는데, 9월 7일 오전 10시 판매를 시작한 뒤 약 10시간 만에 완판됐다고 밝혔다. 주요 구매층은 50~60대 남성이었지만, 이번 채권을 계기로 SBI 계좌에서 처음 투자를 시작한 고객도 1000명을 넘었다.

라쿠텐증권에서도 개인 대상 회사채 가운데 가장 빠른 속도로 판매가 끝났다. 구매자의 약 절반은 라쿠텐증권 계좌에서 처음으로 엔화 표시 채권을 매입한 투자자였다.

가장 많은 2400억엔을 인수한 노무라증권 역시 온라인 판매 물량이 10일 모두 팔렸다. 한 대형 증권사 관계자는 지점 판매 물량도 모집 시작 전에 약 90%가 예약됐다고 전했다.

소프트뱅크그룹 [사진=블룸버그]

문제는 높은 금리가 그만큼 높은 위험과 연결돼 있다는 점이다.

이번 SBG 회사채는 일본신용평가연구소(JCR)로부터 '싱글A' 등급을 받았다. 그러나 미국 S&P글로벌레이팅스가 평가한 SBG의 발행자 신용등급은 투기등급인 '더블B+'다. 투자자들이 다른 회사채보다 높은 금리를 받는 배경 가운데 하나가 상대적으로 낮은 신용도인 셈이다.

실제로 SBG 채권을 산 한 일본 투자자는 회사의 실적 변동성이 우려되지만 단기간에 자금난에 빠질 가능성은 낮다고 판단해 투자했다고 설명했다. 높은 수익률을 얻는 대신 발행기업의 신용위험을 감수한 것이다.

이번 1조엔 발행으로 SBG의 일본 개인용 회사채 시장 내 존재감은 더욱 커졌다. 아직 만기가 돌아오지 않은 개인용 회사채 잔액 약 13조엔 가운데 SBG가 발행한 물량은 6조2000억엔으로 전체의 절반에 육박한다.

개인투자자 입장에서는 채권이라고 해서 위험이 사라지는 것은 아니다. 만기까지 보유하면 원금과 이자를 받을 수 있다는 점 때문에 예금과 비슷하게 받아들여질 수 있지만, 발행기업의 재무상태가 악화되면 원금 상환이나 이자 지급에 문제가 생길 가능성이 있다. 특히 보유 채권이 한 기업에 집중될수록 개별 기업의 신용위험에 자산 전체가 더 크게 노출된다.

일본에서는 금리 상승을 계기로 개인들의 투자 수요가 커지고 있다. 이 과정에서 높은 금리를 내세운 SBG 회사채가 개인투자자의 새로운 투자 진입 수단으로 활용되고 있지만, 한편으로는 특정 기업으로 자금이 과도하게 몰리는 현상도 나타나고 있다고 니혼게이자이는 지적했다.

goldendog@newspim.com