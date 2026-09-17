IBK기업은행·성평등가족부, 미혼·한부모가정 자립지원 'On-IBK 함께 돌봄' 추진

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = IBK기업은행이 성평등가족부와 함께 취약 미혼·한부모가정의 생활 안정과 자립을 지원하는 'On-IBK 함께 돌봄' 사업을 추진한다고 17일 밝혔다.
기업은행은 이번 사업에 총 16억원의 예산을 집행하고 주거, 생계, 보육(아이돌봄) 등 3개 분야에 걸쳐 맞춤형 지원을 제공할 계획이다.
주거 분야에서는 한국미혼모지원네트워크와 협력해 1대 1 주거 컨설팅과 이사비 지원, 주거환경 개선 등을 추진한다. 가구별 상황을 반영한 현장 밀착형 지원으로 주거 기반 마련을 도울 예정이다.
생계 분야에서는 IBK행복나눔재단을 통해 경제적 어려움을 겪는 가구에 긴급 생계비와 금융교육을 제공한다. 보육 분야는 아이돌봄서비스 이용 시 발생하는 본인부담금을 지원해 양육 부담을 완화한다.
기업은행 관계자는 "이번 사업이 미혼·한부모가정의 생활 안정과 자립 기반 마련에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
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