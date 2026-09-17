유니버설 스튜디오 재팬, 겨울 시즌 프로그램 공개

AI 핵심 요약beta
- USJ가 11월 13일부터 겨울 행사 원더스를 연다
- 야간 쇼·푸드·캐릭터 체험 등 파크 전역을 꾸민다
- 해리포터·슈퍼닌텐도월드도 특별 이벤트를 진행한다
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9년 만에 돌아오는 '조이 오브 라이츠'…해리 포터·슈퍼 닌텐도 월드도 시즌 콘텐츠 선봬
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니버설 스튜디오 재팬(USJ)이 개장 25주년을 맞아 겨울 시즌 이벤트 '유니버설 홀리데이 원더스 ~Discover U!!!~'를 오는 11월 13일부터 2027년 1월 17일까지 진행한다.
이번 행사는 낮부터 밤까지 이어지는 프로그램으로 구성되며, 파크 곳곳에서 홀리데이 푸드와 캐릭터 그리팅을 만날 수 있다. 밤에는 조명, 음악, 눈 내리는 연출을 결합한 윈터 나이트 쇼가 펼쳐진다.
주요 프로그램 중 하나인 '라이트 업 더 나이트 ~크리스마스 셀러브레이션~'은 뉴욕 에어리어 그래머시 파크에서 11월 25일부터 2027년 1월 11일까지 운영된다. 이 프로그램은 조명과 홀리데이 송을 활용해 크리스마스 시즌 분위기를 연출한다.
9년 만에 다시 선보이는 '조이 오브 라이츠'는 소중한 사람에게 전하고 싶은 메시지를 스크린에 띄우는 프로그램이다. 게스트가 직접 전하는 메시지와 눈 내리는 연출이 어우러지며, 스크린에 소개될 메시지는 9월 28일부터 12월 14일까지 사전 응모한 게스트를 대상으로 추첨해 선정한다.
올해 겨울 프로그램은 특정 공연이나 어트랙션에 한정하지 않고 식사, 캐릭터 체험, 야간 공연 등 파크에서 보내는 하루 전체에 홀리데이 요소를 더했다.
11월 13일부터 2027년 1월 17일까지는 '유니버설 푸드 페스티벌'이 열린다. 홀리데이 장식으로 꾸민 레스토랑과 파크 곳곳에서 시즌 한정 메뉴를 선보이며, 홀리데이 의상을 입은 스누피와 엘모 등 파크 캐릭터들이 등장하는 스페셜 그리팅도 진행된다.
영화 개봉 25주년을 맞은 '위저딩 월드 오브 해리 포터'에서는 호그와트 성을 배경으로 한 맵핑 쇼 '호그와트 매지컬 나이트 ~윈터 매직~'을 선보인다. 또한 호그와트 성 내부를 둘러볼 수 있는 '호그와트 캐슬 워크'는 2027년 1월 17일까지 운영된다.
개장 5주년을 맞은 '슈퍼 닌텐도 월드'에서는 11월 12일부터 2027년 1월 11일까지 에어리어에 숨겨진 '스타'를 찾는 이벤트가 진행된다. '스타'를 찾아 제출한 게스트에게는 피날레 한정 반짝이 스티커를 증정한다.
나이트 쇼를 가까이에서 즐길 수 있는 별도 프로그램도 운영된다. '특별 관람 에어리어 입장권'을 통해 무대 정면에서 공연을 관람할 수 있으며, 1일 1팀 한정으로 일부 어트랙션을 별도로 이용하고 전담 가이드와 함께 파크를 둘러보는 'VIP 익스피리언스 프라이빗 투어'도 마련된다.
whitss@newspim.com