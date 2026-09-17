오아시스, 토스로부터 300억 투자 유치...토스쇼핑에 전용관 오픈

AI 핵심 요약beta
- 오아시스가 17일 토스로부터 300억원 투자를 유치했다
- 토스쇼핑에 오아시스마켓 전용관을 처음 열었다
- 오아시스는 물류 설비와 인력 확충에 투자금을 쓴다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 새벽배송 전문기업 오아시스가 모바일 금융 플랫폼 토스로부터 300억원 규모의 투자를 유치했다. 토스쇼핑에 오아시스마켓 전용관을 열어 판매 채널을 확대하고, 투자금은 물류 설비와 인력 확충에 투입한다.
오아시스는 토스를 대상으로 약 300억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 17일 밝혔다. 토스가 오아시스의 신주 64만7752주를 주당 4만6314원에 인수하는 방식이다. 총 조달 금액은 299억9998만원이다.
이번 투자에서 오아시스의 투자 전 기업가치는 1조3000억원으로 평가됐다. 유상증자 납입이 완료되면 투자 후 기업가치는 약 1조3300억원으로 높아질 전망이다.
양사는 지분 투자를 계기로 커머스 분야에서도 협력을 강화한다. 오아시스는 토스쇼핑에 별도 탭 형태의 '오아시스마켓 전용관'을 열었다. 오아시스가 외부 플랫폼에 전용관을 마련한 것은 이번이 처음이다.
전용관에서는 오아시스가 직접 매입해 판매하는 신선식품 7000여 종을 구매할 수 있다. 토스 이용자는 오아시스마켓에 별도로 가입하지 않아도 상품 검색과 결제, 배송 조회, 고객 문의 등을 토스 앱에서 처리할 수 있다. 판매 가격과 할인 행사는 오아시스 자사몰과 동일하게 적용된다.
상품과 재고 정보는 실시간으로 연동되며 배송은 오아시스의 기존 물류망이 담당한다. 오아시스는 주문 증가에 대응하기 위해 물류 처리 능력을 추가로 확대할 계획이다.
양사는 공고한 파트너십과 상호 신뢰를 바탕으로 중장기적인 기업가치 제고와 지속 가능한 동반 성장을 함께 도모해 나갈 방침이다.
오아시스 관계자는 "오아시스의 펀더멘털과 미래 성장 가능성을 국내 대표 혁신 플랫폼인 토스로부터 높게 평가받아 뜻깊게 생각한다"며 "양사 간의 긴밀한 협력과 전략적 시너지를 바탕으로 각자의 강점을 결합하고 새로운 성장 기회를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com