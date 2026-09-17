李대통령, 오늘 IEA 사무총장과 에너지 공급망 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 17일 비롤 IEA 사무총장을 만났다
- 아태 에너지 공급망 회복력 강화 협력을 논의했다
- 중동·기후 위기 속 에너지 안보 방안도 점검했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 17일 파티 비롤(Fatih Birol) 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 만나 아시아·태평양 지역의 에너지 공급망 회복력 강화 협력 방안을 논의한다.
청와대는 이 대통령이 지난 6월 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 제안했던 아태 지역 에너지 공급망 회복력 강화 방안을 논의하기 위해 이날 오후 2시 청와대에서 비롤 사무총장과 만난다고 밝혔다.
비롤 사무총장은 중동 전쟁에 대응해 글로벌 에너지 위기 극복을 주도해 오고 있다. IEA 회원국들로부터 4억 배럴 규모의 비축유 공동 방출을 이끌어 내는 등의 성과도 거뒀다.
비롤 사무총장은 한국 정부와도 에너지 안보·기후 변화 분야에서 활발히 협력 중이며, 2024년부터 '기후 산업 국제 박람회'를 공동 개최하는 등의 긴밀한 협력 관계를 이어오고 있다.
접견에서 이 대통령과 비롤 사무총장은 최근 중동 상황과 네팔 대규모 홍수 등 격화되는 에너지·기후 위기 속에서 국제 에너지 시장과 산업 동향, 전기화 시대의 글로벌 에너지 안보 강화 방안 등에 대해 논의할 예정이다.
또한 아시아·태평양 지역의 새로운 에너지 안보 협력 방향에 대한 심도 있는 의견 교환도 이뤄질 전망이다.
pcjay@newspim.com