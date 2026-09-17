차바이오F&C, 프로바이오틱 엑소좀 마스크팩 출시

AI 핵심 요약beta
- 차바이오F&C가 17일 에버셀 신제품을 출시했다
- 셀 유스 프로바이오틱 엑소좀 PDRN 하이드로겔 마스크다
- 피부 진정과 장벽·윤기 개선 효과를 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 차바이오그룹 관계사 차바이오F&C의 셀 롱제비티 브랜드 에버셀이 '셀 유스 프로바이오틱 엑소좀 PDRN 하이드로겔 마스크'를 출시했다고 17일 밝혔다.
신제품은 46g의 고농축 하이드로겔 포뮬러에 프로바이오틱 유래 엑소좀과 로즈 PDRN을 담았다. 열노화 케어 특허 성분 '수딩 쿨러'를 5,000ppm 함유해 외부 자극으로 지친 피부 컨디션을 관리하는 데 도움을 준다.
회사에 따르면 하이드로겔 시트는 피부에 밀착해 에센스 성분을 전달하며 점차 투명하게 변한다. 토너 사용 후 약 3시간 동안 사용하거나 스킨케어 마지막 단계에서 부착해 취침 시간을 활용하면 최대 8시간까지 사용할 수 있다.
인체적용시험에서 제품의 효과가 확인됐다. 피엔케이피부임상연구센터에서 진행한 시험 결과, 특수 관리 후 7일 제품을 사용했을 때 피부 진정 관련 지표가 21.7% 개선됐다. 1회 사용 직후에는 외부의 물리적 자극으로 손상된 피부 장벽 개선율이 127.5%로 나타났으며, 4시간 수면 사용 후에는 피부 윤기가 139.3% 개선됐다. 안색과 피부결, 눈가 주름, 탄력, 보습, 리프팅, 피부 치밀도 등 다양한 피부 지표에서도 개선 효과를 확인했다.
차바이오F&C 김석진 대표는 "이번 제품은 피부 상태와 생활 패턴에 따라 단시간 케어부터 장시간 집중 관리까지 선택할 수 있도록 설계했다"며 "앞으로도 에버셀의 셀 롱제비티 뷰티 라인업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com