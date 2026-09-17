장인화 포스코 회장, '트리플코어' 실행력 점검…"변화 먼저 읽고 해답 찾아야"

AI 핵심 요약beta
- 장인화 포스코 회장이 17일 트리플코어 실행방안을 논의했다
- 포스코그룹이 17일부터 이틀간 2026 포스코포럼을 열었다
- 철강 현지화와 리튬·희토류 선점, 에너지 역할을 과제로 제시했다
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철강·전략자원·에너지자원 성장 경로 구체화
[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 장인화 포스코그룹 회장이 철강·전략자원·에너지자원을 3대 축으로 하는 '트리플코어(Triple-Core)' 성장 전략의 구체적 실행 방안을 그룹 전 임원과 논의한다.
포스코그룹은 17일부터 이틀간 인천 송도 포스코 글로벌 R&D센터에서 '2026 포스코포럼'을 연다. 올해 포럼은 '새로운 경쟁의 판에서 미래가치를 선점하라'를 주제로 열리며, 지난 7월 발표한 트리플코어 전략의 실행 방안을 구체화하고 미래가치 선점을 위한 해법을 도출하는 데 초점을 맞춘다.
트리플코어는 산업자원·전략자원·에너지자원을 아우르는 포스코그룹의 새 성장 전략이다. 산업자원에는 철강이, 전략자원에는 리튬·양극재·음극재·희토류 등이, 에너지자원에는 액화천연가스(LNG)와 신재생에너지가 포함된다.
포스코포럼은 그룹 전 임원이 미래 성장과 혁신 방안을 논의하고 외부 전문가의 견해를 듣는 자리다. 이번 포럼은 '경쟁의 판이 어떻게 바뀌는가', '어디서 어떻게 경쟁하고 성장할 것인가', '어떻게 전환을 완주할 것인가' 등 3개 세션으로 구성된다.
각 세션은 분야별 전문가의 강연과 대담, 패널토론 방식으로 진행된다. 포스코그룹은 글로벌 산업질서 재편 과정에서 새로운 성공 공식을 만들어가는 선도기업의 전략과 대응 사례를 분석하고, 피지컬 AI가 주도하는 자율제조 기술의 활용 가능성과 미래가치 제고 방안도 점검할 계획이다.
장 회장은 "지정학적 재편과 기술 패러다임의 전환 등 경쟁의 판이 바뀌는 대전환기에는 빠른 실행력이 생존의 열쇠"라며 "트리플코어 전략을 완수하고 자원 중심의 업의 확장을 성공적으로 이뤄내기 위해서는 변화의 방향을 먼저 읽고, 무엇을 준비해 얼마나 빠르게 변화할지에 대한 명확한 해답을 찾아야 한다"고 말했다.
이어 "담대한 목표와 과감한 실행으로 새로운 성장의 길을 열어 나가자"고 당부했다.
장 회장은 철강 현지화 전략, 리튬·희토류의 주요 시장 선점, 에너지 사업의 완충 역할을 핵심 과제로 제시했다. 사업별로 서로 다른 경영 환경을 고려해 차별화된 성장 논리를 적용해야 한다는 점도 강조했다.
기조강연은 도미닉 바튼(Dominic Barton) 리오틴토 이사회 의장이 맡는다. 바튼 의장은 지정학과 기술 변화가 기업가치에 미치는 영향을 분석하고, 포트폴리오 재편과 선택과 집중에 기반한 투자로 성장한 글로벌 기업 사례와 포스코그룹을 위한 전략적 시사점을 제시할 예정이다.
포스코그룹은 이번 포럼을 통해 그룹이 나아갈 방향을 구체화하고 중기 실행 아젠다를 도출할 계획이다.
peoplekim@newspim.com