아이컴포넌트, 글로벌 기업에 '우주 태양전지용 배리어필름' 샘플 공급

AI 핵심 요약beta
- 아이컴포넌트가 17일 우주 태양전지용 샘플을 공급했다
- 우주 환경용 다층 배리어필름을 실증 테스트한다
- 우주 AI 데이터센터 확산에 맞춰 시장 공략에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 고기능성 에너지 소재 전문기업 아이컴포넌트가 글로벌 우주산업 선도기업에 우주 태양전지용 배리어필름 샘플을 공급하고 실증 테스트를 진행한다고 17일 밝혔다.
공급되는 샘플은 우주 환경에 맞춰 개발한 다층 배리어필름이다. 극한 온도 변화, 원자산소(AO), 자외선(UV), 방사선 등 우주의 특수한 환경에서 태양전지를 보호하는 기능을 갖췄다.
회사에 따르면 글로벌 기업들이 우주 인공지능(AI) 데이터센터 구축을 위한 기술 개발에 나서면서 우주 환경에서 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 태양전지 기술의 중요성이 커지고 있다. 인공위성과 우주 데이터센터를 안정적으로 운영하려면 주요 에너지원인 태양전지의 발전 효율과 내구성 확보가 필수적이다.
현재 우주용 태양전지는 갈륨·비소(GaAs) 화합물 기반 제품이 주로 사용되지만 높은 제조비용으로 대규모 적용에 한계가 있다. 이에 가볍고 유연한 구조로 무게와 부피를 줄일 수 있으면서 높은 발전효율을 갖춘 플렉서블 페로브스카이트 태양전지가 차세대 우주 태양전지 후보로 주목받고 있다.
아이컴포넌트는 지상 태양전지용 배리어필름에 이어 우주용 제품을 시장 형성 초기 단계부터 개발하고 있다. 다양한 태양전지 소재에 다층 배리어필름을 적용할 수 있어 고객사 요구에 맞춘 제품 개발과 공급을 통해 시장을 공략할 방침이다.
아이컴포넌트 관계자는 "지상용 페로브스카이트 태양전지 배리어필름 기술을 바탕으로 우주 환경에 적합한 제품 개발 로드맵을 수립하고 있다"며 "글로벌 고객사와 진행하는 테스트를 통해 제품 완성도를 높이고 특허 확보와 기술 고도화를 통해 우주 태양전지 시장에 대응하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com