비투엔, 앤씨앤 경영권 인수 추진

AI 핵심 요약beta
- 비투엔이 17일 앤씨앤에 62억5000만원을 투자해 경영권 인수를 추진했다.
- 비투엔은 제3자배정 유상증자로 신주 250만주를 취득해 지분 27.7%를 확보한다.
- 차량용 영상·반도체와 AI를 결합해 사업을 스마트 모빌리티로 넓힌다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자=인공지능(AI)·빅데이터 전문기업 비투엔이 차량용 반도체 및 블랙박스 사업을 영위하는 앤씨앤에 62억5000만원을 투자해 경영권 인수를 추진한다고 17일 밝혔다.
비투엔은 앤씨앤의 제3자배정 유상증자에 참여해 신주 250만주를 취득할 예정이다. 신주 취득 완료 시 비투엔은 앤씨앤 지분 약 27.7%를 확보하게 된다.
회사에 따르면 이번 투자는 경영권 확보를 목표로 한다. 앤씨앤은 블랙박스를 포함한 차량용 영상 관련 사업을 영위하고 있으며, 차량용 영상인식 반도체 전문기업 넥스트칩의 주요 주주다. 올해 6월 말 기준 넥스트칩 지분 약 23%를 보유 중이다.
비투엔은 앤씨앤 경영권 확보를 통해 기존 데이터·AI 사업에 차량용 영상 및 반도체 분야를 연계할 수 있는 기반을 마련한다. 차량용 카메라와 영상인식 반도체에서 생성되는 영상·센서 데이터를 AI 기술과 결합해 차량 영상 데이터 분석, ADAS(첨단운전자보조시스템) 고도화, AI 기반 영상인식, 스마트 모빌리티, 차량 데이터 플랫폼 등으로 사업 영역을 확대할 계획이다.
nylee54@newspim.com