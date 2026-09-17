hy '야쿠르트XO', 누적 판매 4000만개 돌파

AI 핵심 요약beta
- hy는 17일 야쿠르트XO 누적 판매 4000만개를 돌파했다.
- 지난해 5일 출시 뒤 약 1년4개월 만에 4000만개를 넘겼다.
- 제로 발효유로 설탕·당류·지방 0%를 내세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy의 제로 발효유 '야쿠르트XO(야쿠르트엑소)'가 누적 판매량 4000만 개를 돌파했다고 17일 밝혔다. 지난해 5월 1일 출시 이후 약 1년 4개월 만이다. 5월 누적 판매량 2500만 개를 기록한 데 이어 약 4개월 만에 1500만 개를 추가 판매했다.
야쿠르트XO는 hy가 야쿠르트 브랜드로 처음 선보인 제로(ZERO) 발효유다. 설탕과 당류, 지방 함유량은 0%이며 열량은 100ml당 10kcal다. hy가 자체 개발한 특허 균주 5종을 담았고 프로바이오틱스는 500억 CFU를 보증한다.
hy가 연구를 통해 적용한 'LF-7(Long term Fermentation-7 days)'은 장기 배양 과정에서 원유 자체의 당류를 소모하는 공법으로, 설탕과 당류, 지방 함유량을 0%로 설계하면서도 발효유 특유의 새콤달콤한 맛과 풍미를 살려냈다.
외부 브랜드와의 협업도 판매 확대에 힘을 보탰다. 4월 메가MGC커피가 선보인 '저당 꿀배 XO야쿠르트'는 SNS에서 관심을 모으며 '해장템'으로 인기를 끌었고, 소비자 호응에 힘입어 판매 기간을 연장했다.
최영택 hy 마케팅팀장은 "야쿠르트XO 역시 이러한 노력의 연장선에서 선보인 제품으로, 앞으로도 맛과 건강을 함께 고려한 제품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com