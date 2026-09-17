피스피스스튜디오, 성수에 '마르디 메크르디' 플래그십 오픈

AI 핵심 요약beta
- 피스피스스튜디오가 18일 성수에 플래그십을 연다.
- 성수점은 300평 규모로 전 라인업과 한정판을 선보인다.
- 패션·예술·음악 결합 공간으로 해외 확장도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 라이프스타일 기업 피스피스스튜디오가 오는 18일 서울 성수동에 '마르디 메크르디' 국내 세 번째 플래그십 스토어를 오픈한다고 17일 밝혔다.
성수 플래그십 스토어는 지하 1층부터 지상 3층까지 약 300평 규모다. 우먼과 스포츠, 키즈, 펫 등 마르디 메크르디의 전 라인업을 비롯해 협업 컬렉션과 성수 스토어 단독 한정 상품을 선보인다.
회사에 따르면 이번 매장은 제품 판매 공간을 넘어 패션과 아트, 음악을 결합한 복합문화공간으로 운영할 계획이다. 마르디 메크르디의 대표 지식재산권인 '플라워'를 로고와 그래픽, 캐릭터 등으로 재해석했으며 아티스트의 작품 전시와 라이브 페인팅 퍼포먼스 등 예술적 요소를 배치했다.
또한 3층은 국내외 브랜드 및 아티스트와의 협업 프로젝트와 팝업 이벤트를 소개하는 공간으로 운영되며, 지하 1층에는 피스피스스튜디오가 운영하는 레코드 레이블 'TW 레코즈'의 LP 스토어가 들어선다.
피스피스스튜디오는 성수 플래그십을 거점으로 국내외 핵심 상권에서 고객 접점을 지속적으로 확대할 방침이다. 성수에서 축적한 공간 운영 노하우와 고객 반응을 중국을 비롯한 해외 주요 시장에 적용해 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화할 계획이다.
그 일환으로 중국 상하이 안푸루에 약 225평 규모의 플래그십 스토어를 조성하고 있으며 내년 1월 오픈을 목표로 하고 있다. 상하이 플래그십은 '마르디 메크르디의 집'을 콘셉트로 현지 소비자와의 접점을 넓히고 중국 시장 내 브랜드 입지를 강화할 예정이다.
박화목·서승완 대표이사는 "성수 플래그십 스토어는 제품 판매를 넘어 패션과 예술, 음악, 로컬 문화가 교차하는 브랜드 경험의 거점"이라며 "국내외 주요 상권에서 고객 접점을 지속적으로 확대하고 차별화된 콘텐츠를 바탕으로 마르디 메크르디의 글로벌 브랜드 경쟁력을 높여 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com