현대글로비스, 삼성물산과 스마트빌딩 물류자동화 협력

AI 핵심 요약beta
- 현대글로비스가 17일 삼성물산과 AMR 물류자동화 MOU를 체결했다.
- 양사는 스마트빌딩 우편·택배 무인배송 서비스를 공동 개발한다.
- 내년 PoC를 거쳐 상용화 기반을 마련할 계획이다.
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내년 기술실증 추진…스마트빌딩 공동 사업모델 개발
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 현대글로비스가 삼성물산과 자율주행물류로봇(AMR)을 활용한 스마트빌딩 물류자동화 서비스 개발에 나선다.
현대글로비스는 삼성물산 건설부문과 '스마트빌딩 물류자동화 및 로봇배송 서비스 공동 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.
전날 서울 성수동 현대글로비스 본사에서 열린 협약식에는 한규헌 현대글로비스 미래혁신기술센터장과 조혜정 삼성물산 DxP본부장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
이번 협약에 따라 양사는 빌딩 내 물류자동화와 로봇배송을 결합한 공동 사업모델을 개발한다. 향후 기술실증(PoC)과 운영모델 구축을 거쳐 서비스 상용화 기반을 마련할 계획이다.
현대글로비스는 건물 내 배송물 수집·보관·이송 솔루션 개발을 맡는다. 삼성물산은 스마트빌딩의 시설 특성 분석과 서비스 개발, 로봇 운영환경 조성 등을 담당한다.
핵심은 AMR을 활용한 우편물과 택배의 무인 배송이다. 문서수발실이나 택배보관함에 도착한 배송물을 접수·보관·분류한 뒤 로봇이 승강기를 이용해 이용자의 근무 층과 좌석까지 배송하는 방식이다.
양사는 배송물 입고부터 관리, 분류, 운송, 최종 배송까지 전 과정에 인공지능(AI)과 로보틱스 기술을 적용할 계획이다. 이를 통해 빌딩 내 물류 처리 효율과 운영 효율성을 높인다는 구상이다.
내년에는 공동 적용 현장을 발굴해 기술실증을 진행하고 서비스 고도화와 사업화 모델을 구체화할 예정이다.
조혜정 삼성물산 DxP본부장은 "현대글로비스의 물류자동화 기술과 삼성물산의 로봇 운영 솔루션을 결합해 피지컬 AI 시대에 빌딩 공간 가치를 높이는 로봇 서비스 상용화를 가속화하겠다"고 말했다.
한규헌 현대글로비스 미래혁신기술센터장은 "현대글로비스가 보유한 물류자동화 기술과 운영 노하우를 바탕으로 스마트빌딩 환경에 최적화된 서비스를 개발할 것"이라며 "삼성물산과 협력을 통해 미래 오피스 시장의 새로운 물류서비스 기준을 제시하겠다"고 밝혔다.
한편 현대글로비스는 물류자동화 사업 확대를 추진하고 있다. 2023년 물류자동화 전문기업 알티올을 인수했으며, 올해 열린 스마트공장·자동화산업전시회(AW 2026)에서는 자동화 설비와 로보틱스, 데이터 기반 운영을 결합한 피지컬 AI 전략을 선보였다.
heoneykim@newspim.com