디지털엑스, 리브랜딩 기념 이벤트 진행…퀴즈·거래 리워드 지급

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미래에셋의 디지털자산 투자 플랫폼 디지털엑스가 새로운 서비스명 출범을 기념해 이용자 대상 이벤트 2종을 진행한다고 17일 밝혔다.
우선 '디지털엑스 퀴즈 이벤트'는 브랜드 소개 퀴즈를 맞힌 이용자 중 선착순 1만명에게 5000원 상당의 리워드를 지급하는 방식이다. 이벤트는 9월 16일부터 30일까지 열리며, 고객확인과 신한은행 계좌연동을 마치고 마케팅 수신에 동의한 회원이면 참여 가능하다.
'순입금+거래 이벤트'는 거래 규모별로 리워드를 차등 제공한다. 순입금 100만~1000만원 미만 및 10만원 이상 거래 회원은 1만원, 순입금 1000만원 이상 및 100만원 이상 거래 회원은 3만원을 받는다. 별도 응모 없이 자동 참여되며 리워드는 10월 6일 일괄 지급된다.
디지털엑스 관계자는 "서비스명 개편을 맞아 기존 이용자들과 의미를 공유하고자 이벤트를 기획했다"며 "이용자 중심의 혜택과 서비스를 지속 제공하겠다"고 말했다.
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