코인원, 장애 대응 경진대회 최단 시간 우승

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 코인원은 메가존클라우드와 데이터독이 공동 주최한 '데이터독 게임 데이'에서 우승했다고 17일 밝혔다.
지난 15일 서울 강남 레드버튼 컬쳐스테이지에서 열린 이 행사는 실전형 장애 대응 경진대회다. 가상자산거래소, 통신사, 게임사, 여행 플랫폼 등 17개 팀이 참가했다.
3~4인 팀이 가상 은행 애플리케이션 환경에서 복합 장애 미션을 해결하는 방식으로 진행됐다. 결제 지연, 에러 폭증, 외부 공격 등 수백만 건의 거래 속에서 발생하는 장애 원인을 실시간으로 분석해 대응 역량을 겨뤘다.
코인원 엔지니어 4인으로 구성된 '라이츄' 팀은 최단 시간 내 만점으로 미션을 완주하며 1위를 차지했다. 낮은 오답률을 유지하면서도 평균 해결 시간에서 우위를 보였다.
코인원 김영민 CTO는 "올해 데이터독 전환을 통해 장애 징후를 사용자보다 먼저 감지하고 원인 분석 시간을 단축하는 프로세스를 구축했다"며 "일상적으로 해오던 방식이 실전에서도 통했다"고 말했다.
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