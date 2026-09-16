부산시 'BGF리테일 부산물류센터' 준공…수출입 거점 확충

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 16일 BGF리테일 부산물류센터 준공식을 열었다.
- 국내 편의점 업계 최대 물류센터로 2600억 원이 투입됐다.
- 부산항 신항 연계해 전국 배송·수출입 거점으로 가동한다.
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제2중앙·지역거점·신항 연계 기능 수행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 강서구 구랑동에 국내 편의점 업계 최대 규모 물류센터가 들어섰다.
전국 배송과 수출입 거점을 한데 묶은 이 시설은 부산항 신항을 발판으로 BGF리테일의 글로벌 편의점 사업을 떠받칠 핵심 기지로 가동을 앞두고 있다.
부산시는 16일 오후 1시30분 강서구 구랑동 BGF리테일 부산물류센터 건립 현장에서 준공식을 개최했다고 밝혔다.
BGF리테일은 편의점 CU를 운영하는 기업으로 전국에 1만8000여 개 가맹점포를 보유하고 있다. 2025년 연결 기준 매출액은 9조612억 원이며 최근 하와이·몽골·카자흐스탄 등으로 해외 진출을 넓히고 있다.
준공식에는 전재수 부산시장, 홍석조 BGF그룹 회장, 홍정국 BGF그룹 부회장, 박상준 강서구청장, 박성호 부산진해경제자유구역청장 등 100여 명이 참석했다. 행사는 개식선언, 경과보고, 감사패 수여, 기념사와 축사, 테이프 커팅, 준공석 제막과 기념촬영 순으로 진행됐다.
부산물류센터 건립은 2021년 부산시가 BGF리테일 투자를 지역으로 유치하면서 추진됐다. 2024년 착공해 약 2년간 공사를 거쳐 완공됐다.
총 2600억 원이 투입된 부산물류센터는 BGF리테일 물류 인프라 가운데 최대 규모 투자로 국내 편의점 업계에서도 최대 수준 물류시설로 평가된다. 대지면적은 4만7000여㎡(약 1만4000평), 연면적은 12만7000여㎡(약 3만8000평)로 지하 1층·지상 4층 규모로 조성됐다.
부산물류센터는 전국 점포에 상품을 공급하는 제2중앙물류센터이자 부산·경남권을 담당하는 지역거점물류센터 기능을 동시에 수행한다. 부산항 신항과 연계한 수출입 거점 역할까지 통합 수행하는 BGF리테일 핵심 물류거점으로 운영될 예정이다.
센터 내부에는 자동화 설비를 도입해 고강도 작업을 줄이고 근로자 안전성을 높였다. 옥상 태양광 발전 설비 등 친환경 인프라를 갖춰 저탄소 물류 운영 체계를 구축했다.
이 시설은 최근 국내 편의점 업계 최초로 하와이에 진출하고 글로벌 점포 800호를 돌파한 BGF리테일의 해외 사업 확대를 뒷받침하는 전초기지로 활용될 계획이다. 수출입 물류 기능을 부산항 신항과 연계함으로써 해외 점포 공급망을 안정적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다.
시는 2021년 투자 유치에 이어 이번 준공으로 BGF리테일의 대규모 투자가 결실을 맺은 만큼, 지역경제와 일자리 창출에 일정 부분 보탬이 될 것으로 보고 있다. 동시에 물류 인프라 확충을 통해 해운·항만·물류 등 지역 산업 전반의 경쟁력 강화 효과도 기대하고 있다.
전재수 시장은 "BGF리테일의 수출입 핵심 거점인 부산물류센터가 해운·항만·물류 등 부산 해양산업 전반의 경쟁력을 끌어올리는 동력이 되어 해양수도 완성을 앞당길 것으로 기대한다"면서 "부산이라는 가능성을 믿고 2600억 원 규모 투자를 실행한 BGF리테일에 감사드리며 앞으로도 부산에 투자한 기업들의 든든한 지원군으로서 역할을 다하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com